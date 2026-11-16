(Adnkronos) –

Banche in tilt negli Stati Uniti. Problemi per l’accesso online ai conti degli istituti, con disagi per gli utenti. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, negli Usa oggi 16 novembre evidenzia disservizi per quanto riguarda Chase, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, US Bank.

“A causa di un problema tecnico, il completamento di alcune transazioni sta richiedendo più tempo del solito; tuttavia, i clienti continuano ad avere accesso ai propri conti e ai propri fondi”, ha dichiarato un portavoce di Chase in un comunicato. “Stiamo lavorando per risolvere la situazione il più rapidamente possibile”. Alcuni clienti di Chase, riferisce la Cbsnews, hanno ricevuto un messaggio con il testo “alcuni servizi non sono disponibili. Ci stiamo lavorando. Si prega di riprovare più tardi”. Secondo Downdetector.com, alle 14.00 del 16 novembre (ora della costa orientale statunitense, le 20 in Italia), quasi 4.800 utenti avevano riscontrato problemi con Chase, un dato superiore a quello di qualsiasi altra banca.

Le segnalazioni riguardanti gli altri istituti sarebbero legate all’invio di somme di denaro verso conti Chase attraverso Zelle, una rete di pagamenti digitali. “I sistemi di U.S. Bank non hanno subito un impatto diretto. Tuttavia, i clienti che tentano di inviare o ricevere pagamenti tramite Zelle con un altro istituto finanziario potrebbero riscontrare ritardi nelle transazioni”, la nota di US Bank. Zelle, dal canto suo, afferma che il proprio servizio “funziona come previsto”. “Un problema presso gli istituti finanziari potrebbe avere ripercussioni su servizi più ampi, inclusi i pagamenti tramite Zelle, per alcuni dei loro clienti”, la posizione di un portavoce di Zelle.

I problemi si verificano a 48 ore dal ripristino dei servizi di Microsoft, costretta a intervenire dopo lo stop globale che ha coinvolto Outlook e Teams e provocato enormi disagi a utenti e aziende. Microsoft ha reso noto che i disservizi non sono stati provocati da un cyberattacco.