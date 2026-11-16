Bankitalia, a settembre debito pubblico sale a nuovo record, 3.211,6 mld

Roma, 16 nov. (askanews) – Lo scorso settembre il debito pubblico dell’Italia ha toccato un nuovo massimo storico, portandosi 3.211,6 miliardi di euro, secondo i dati della Banca d’Italia in aumento di 10,8 miliardi rispetto al mese precedente. Il picco precedente risaliva a giugno, quando il debito delle Amministrazioni pubbliche aveva segnato 3.207,2 miliardi di euro.

Secondo quanto riporta Bankitalia, l’incremento di settembre riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (27,7 miliardi), nonché l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,3 miliardi), parzialmente compensati dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (18,1 miliardi, a 41,0).

L’aumento del debito è sostanzialmente imputabile a quello delle Amministrazioni centrali (10,7 miliardi) e, in misura minore, a quello delle Amministrazioni locali (0,1 miliardi). Il debito degli Enti di previdenza è rimasto invariato. La vita media residua del debito, dice ancora Bankitalia nella statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”, è solo lievemente aumentata a 7,9 anni.

La quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 16,2 per cento (dal 16,4 del mese precedente). Ad agosto (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quella detenuta dai non residenti era diminuita al 36,3 per cento (dal 36,5 per cento del mese precedente), mentre quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) era lievemente aumentata al 14,9 per cento (dal 14,8 per cento del mese precedente).

Sempre a settembre le entrate tributarie del bilancio dello Stato sono state pari a 38,3 miliardi, riporta ancora l’istituzione di Via Nazionale, in aumento del 3,4 per cento rispetto al corrispondente mese del 2025. Nei primi nove mesi del 2026 sono state pari a 429,5 miliardi, in aumento del 2,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.