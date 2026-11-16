Ddl antisemitismo blindato al 99%, domani voto su controversa definizione Ihra

Roma, 16 nov. (askanews) – Arriva domani al voto della Camera il ddl antisemitismo, dopo diversi stop and go, a distanza di quasi due mesi dal via libera della commissione Affari costituzionali e ad oltre un mese dalla discussione generale. Il provvedimento, già approvato a Palazzo Madama, adotta la controversa definizione di antisemitismo formulata dall’Ihra (Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto) includendo l’elenco degli esempi di antisemitismo come quello di ‘Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti’. Un testo che la maggioranza, a differenze di quanto chiesto dalle opposizioni, non intende modificare. “L’ufficialità ci sarà domani – si spiega dal centrodestra – ma al 99% non c’è spazio per cambiarlo” e la sessantina di emendamenti depositati sono tutti delle opposizioni.

Il clima si annuncia caldo e un assaggio è stato lo scambio di oggi tra il deputato e leader di Avs Angelo Bonelli e il senatore e presidente della commissione Esteri del Senato Maurizio Gasparri (Fi). Per Bonelli, l’antisemitismo è “una piaga da combattere” ma questo provvedimento si traduce in “una legge bavaglio” che “confonde l’odio contro gli ebrei con la critica politica a uno Stato, ambiguità che colpirà università, scuole e chiunque provi indignazione”. E’ “grave”, ha osservato, “che la destra ne faccia un uso ferocemente ideologico per silenziare le critiche a un governo, quello israeliano, che ha compiuto crimini contro l’umanità”. All’esponente Avs ha replicato Gasparri definendosi “sconcertato: è una legge che combatte le discriminazioni razziali ed antisemite. Con questa legge ognuno potrà criticare i governi israeliani come vorrà”.

Il lungo iter ha lasciato le posizioni cristallizzate e il voto non sarà indolore, nè per la maggioranza né per le opposizioni. A destra, Futuro nazionale di Vannacci è tornato a scagliarsi contro la normativa (“Non abbiamo bisogno di leggi bavaglio e di tribunali etici”, ha detto Rossano Sasso). In difficoltà resta il campo largo, in ordine sparso con M5S e Avs contrari, Iv e Azione favorevoli. Problemi in particolare si registrano nel Pd con i mal di pancia dei riformisti (che a Palazzo Madama avevano votato a favore contro l’astensione ‘indicata’ invece dal partito).

In una riunione di un mese e mezzo fa la segretaria dem Elly Schlein aveva stabilito la linea a Montecitorio, contraria salvo modifiche: “Quello che abbiamo deciso di fare – aveva detto – è un ultimo appello a questa destra a cambiare insieme a noi la definizione divisiva che hanno inserito dentro a questa legge”, riproponendo la dichiarazione di Gerusalemme. Altrimenti, aveva avvertito, questa volta i dem voteranno contro. Alla riunione, Guerini, Fassino e Quartapelle avevano esplicitato la loro difficoltà a seguire, su questa strada, il Nazareno. E c’è qualcuno che pensa di astenersi. Qualche giorno fa Fassino ha firmato un appello promosso da ‘Sinistra per Israele – Due Popoli, Due Stati’ per chiedere al centrosinistra di sostenere l’approvazione definitiva del disegno di legge.

L’antisemitismo attualmente in Italia è sanzionato con l’articolo 604-bis del codice penale, introdotto con la legge Mancino nel 1993, che prevede carcere o multe per chi “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” e chi, “in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Norma ulteriormente rafforzata con la previsione del carcere da due a sei anni se “la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.