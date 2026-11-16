Elezioni Figc, Galliani non impugna la candidatura di Malagò: “Al sistema serve serenità”

ROMA (ITALPRESS) – Si chiude il caso della doppia firma del Genoa in vista delle elezioni Figc del 14 dicembre. Filippo Lattanzi, avvocato di Adriano Galliani, fa sapere che il senatore, candidato alla presidenza federale, non impugnerà l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò, suo avversario nella corsa elettorale.

“E tanto pur nella consapevolezza che considerare efficace l’accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente”, si legge nella nota dell’avvocato Lattanzi.

Il club rossoblù in un primo momento aveva appoggiato Galliani, per poi revocare la sottoscrizione con una pec e unirsi ai club sostenitori della candidatura di Malagò in quota Lega Serie A. “La decisione del senatore Galliani di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l’Assemblea elettiva del 14 dicembre. Il sistema calcio, secondo il senatore Galliani, ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo”, si legge nella nota.

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