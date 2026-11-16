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Elisa dedica ‘Eppure sentire’ a Monica, la fan morta prima del suo concerto a Bologna

| 16 Novembre 2026 13:05 | 0 commenti

Elisa dedica ‘Eppure sentire’ a Monica, la fan morta prima del suo concerto a Bologna

AdnKronos
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(Adnkronos) –
“E’ la canzone che Monica avrebbe voluto sentire”. Elisa, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, ha deciso di cantare ‘Eppure sentire’, brano preferito della fan morta a Bologna poco prima del suo concerto. “Ho sentito il marito, Alessandro, che saluto perché so che ci sta guardando insieme ai suoi figli, e mi ha detto che questa era la sua canzone preferita che io le dedico”. “Io sono qui solo per mandare alla sua famiglia un pensiero, una preghiera”, aggiunge Elisa. 

 

 

Monica è morta dopo essersi sentita male poco prima dell’inizio dell’esibizione dell’artista all’Estragon di Bologna sabato sera: avrebbe avuto un arresto cardiaco. I sanitari l’hanno soccorsa e portata fuori dal locale in barella per il trasporto in ambulanza al Sant’Orsola, ma i tentativi di rianimarla sarebbero stati vani. 

 

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