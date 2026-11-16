Esercizio fisico, Wellness Foundation investe nella formazione dei medici

MILANO (ITALPRESS) – Quale esercizio, per quanto tempo e con quale intensità? Quando il movimento entra in un percorso di prevenzione e cura, le risposte cambiano da persona a persona. Per contribuire a integrare l’esercizio fisico nei percorsi di prevenzione e cura, promuovendone una prescrizione appropriata e personalizzata in funzione delle condizioni di salute e delle caratteristiche individuali, Wellness Foundation ha promosso Exercise 4 Health, un percorso di formazione che da luglio 2025 ha coinvolto 500 partecipanti, di cui almeno la metà medici di medicina generale e specialisti. Una sfida che riguarda da vicino il nostro Paese. Secondo l’Istat, nel 2024 il 41,5% dei residenti in Italia ha dichiarato di essere affetto da almeno una malattia cronica e il 22,1% da due o più; tra le persone con più di 74 anni la quota sale all’85,7%. Ipertensione (19,1%), artrosi e artrite (15,3%), osteoporosi (8,3%) e diabete (6,3%) sono tra le condizioni più diffuse1. Patologie di lunga durata, che pesano sulla qualità della vita delle persone e sul sistema sanitario: secondo il Piano Nazionale della Cronicità, nei Paesi avanzati la loro gestione assorbe circa il 70-80% delle risorse sanitarie.

In questo scenario l’esercizio fisico può diventare un prezioso alleato, sia nella prevenzione sia nella cura. Le evidenze scientifiche ne sostengono l’impiego come parte integrante della terapia: una revisione di riferimento ne ha analizzato il ruolo in 26 diverse malattie croniche, dalle patologie cardiovascolari e metaboliche a quelle neurologiche, psichiatriche, oncologiche e muscoloscheletriche. I benefici riguardano anche la sostenibilità del sistema: secondo l’OCSE e l’OMS, se tutti i cittadini dell’Unione europea raggiungessero i livelli minimi di attività fisica raccomandati, entro il 2050 si eviterebbero 11,5 milioni di nuovi casi di malattie non trasmissibili, con un risparmio pari in media allo 0,6% della spesa sanitaria. L’Italia è tra i Paesi in cui l’attività fisica insufficiente pesa di più: tra il 2022 e il 2050, il trattamento delle malattie che ne derivano costerà in media circa 1,3 miliardi di euro l’anno.

Ma non tutto il movimento è uguale. Se l’attività fisica comprende qualsiasi movimento del corpo che comporti un dispendio di energia – dal camminare al salire le scale -, l’esercizio fisico ne è una forma specifica: pianificata, strutturata e ripetuta nel tempo, con l’obiettivo di migliorare o mantenere una o più componenti della forma fisica5. «Ogni movimento conta», ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che per gli adulti raccomanda almeno 150-300 minuti alla settimana di attività aerobica moderata, oppure 75-150 minuti di attività intensa, insieme ad attività di rafforzamento muscolare almeno due volte a settimana, indicazioni che valgono anche per chi convive con una condizione cronica, adattate alle capacità individuali6. Per chi ha una patologia o affronta un percorso di cura, però, servono risposte personalizzate: quale esercizio, con quale intensità e frequenza, con quali eventuali controindicazioni. E’ qui che l’esercizio diventa una vera e propria prescrizione, da definire con il medico sulla base delle condizioni cliniche e delle capacità della persona. E’ su questo passaggio dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica che si sono concentrati cinque moduli del percorso Exercise 4 Health, ospitati presso la sede Technogym di Milano, accreditati ECM e coordinati dal medico dello sport Massimo Massarini (Comitato Scientifico di Wellness Foundation). Il programma ha affrontato il ruolo dell’esercizio fisico in cinque ambiti: salute cardiovascolare e metabolica, patologie neurologiche e salute mentale, oncologia, salute della donna e condizioni muscoloscheletriche legate all’invecchiamento.

Per ciascuna area, i partecipanti hanno approfondito le evidenze scientifiche e le loro possibili applicazioni, con attenzione alla valutazione della persona e alla definizione di tipo, intensità, durata e frequenza dell’esercizio più adatti alle sue caratteristiche e condizioni di salute. Accanto agli approfondimenti teorici, il percorso ha previsto momenti dedicati agli aspetti applicativi: dalla valutazione funzionale alla programmazione e alla gestione dell’esercizio, fino al monitoraggio dei risultati, anche attraverso l’impiego di tecnologie e strumenti digitali per la raccolta e l’analisi dei dati clinici.

Il percorso ha coinvolto una faculty multidisciplinare composta da medici specialisti, ricercatori ed esperti in tema di esercizioterapia, che hanno contribuito con competenze specifiche nei diversi ambiti affrontati, favorendo il dialogo tra ricerca scientifica, pratica sanitaria e integrazione dell’esercizio fisico. «Da oltre quarant’anni Technogym e la Wellness Foundation diffondono un messaggio fondamentale: Exercise is Medicine. L’esercizio fisico rappresenta una risorsa preziosa per la salute delle persone e può avere un ruolo sempre più importante nella prevenzione, nei percorsi di cura e nella sostenibilità del nostro sistema sanitario. Perchè questo potenziale si traduca in benefici concreti, è necessario avvicinare le evidenze scientifiche alla pratica e diffondere competenze sulla prescrizione personalizzata – dichiara Nerio Alessandri, Fondatore e CEO di Technogym; Fondatore e Presidente di Wellness Foundation – Il nostro impegno nella formazione va proprio in questa direzione e vuole contribuire concretamente a trasformare la visione in realtà, verso un mondo più sano e sostenibile».

Nato nell’ambito di Milano Wellness City 2030 con l’IRCCS Ospedale San Raffaele e con il supporto di Technogym, Exercise 4 Health ha il patrocinio di Fondazione Milano Cortina 2026 e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ed è promosso dall’Assessorato Welfare e Salute del Comune di Milano. Vuole contribuire all’eredità dei Giochi, puntando sull’esercizio per la prevenzione delle malattie croniche, la salute mentale e l’invecchiamento attivo. Il percorso, avviato con un evento a Palazzo Reale di Milano nel luglio 2025 e proseguito con un convegno presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele nel giugno 2026, si concluderà il 19 novembre al Technogym Village di Cesena con una giornata di confronto sulle esperienze territoriali, la discussione di casi clinici e un workshop dedicato alla prescrizione dell’esercizio fisico. Tra i relatori, il prof. Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, con una lectio magistralis sui legami tra esercizio fisico, sistema immunitario e salute, e il professore Andrea Ermolao, referente di Exercise is Medicine Italy e docente dell’Università di Padova, su sfide e opportunità per portare l’esercizio nei percorsi di salute.

– Foto Wellness Foundation –

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