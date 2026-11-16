Fico “Intese con Demanio e università campane per campus, laboratori e studentati”

NAPOLI (ITALPRESS) – “È un protocollo proprio sulla provincia di Caserta e un’altra con le università campane, quindi del sistema universitario campano”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico a margine della conferenza stampa per la sottoscrizione delle due intese strategiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico per il rafforzamento del sistema universitario campano e lo sviluppo integrato scientifico, economico e culturale della provincia di Caserta. “Stiamo lavorando – ha proseguito Fico – da molto tempo con l’Agenzia del Demanio e la dottoressa Dal Verme proprio per sottoscrivere oggi questi protocolli che prevedono anche l’inserimento dei comuni, della provincia, delle università per far sì che ci sia una programmazione sugli edifici che in questo momento in parte non sono utilizzati o che dovranno essere utilizzati secondo la programmazione che noi prevediamo insieme al Demanio nella nostra Regione. Quindi, stiamo parlando di campus universitari, nuovi laboratori per le università, di posti letto per gli studentati, pubblico su pubblico e una programmazione poi nella provincia di Caserta per tutti gli edifici che possano servire a efficientare i servizi e migliorare tutto ciò che è previsto nella provincia di Caserta”.

“L’investimento della Regione? Non lo possiamo ancora quantificare – ha risposto Fico ai giornalisti – anche perché vedremo, di volta in volta, a secondo anche delle problematiche che si troveranno in un edificio. Noi – ha concluso Fico – siamo disposti a investire e fare la nostra parte insieme all’università e soprattutto con la nuova programmazione europea”.

“È chiaro che per la sanità ci vogliono molti più soldi. 500 milioni aggiuntivi sono ancora pochi”, ha poi detto rispondendo a una domanda sulla possibilità di una somma aggiuntiva all’interno della Manovra per i fondi alla Sanità. “Noi – ha aggiunto Fico – dobbiamo riuscire ad avere il fondo di 1,6 miliardi non per gli ultra 75 enni, ma dobbiamo riuscire a liberarlo e metterlo nel fondo indistinto per la crescita del fondo sanitario nazionale. Quello è un punto importante oggi, visto che quei fondi sono già stanziati ma non possono essere usati ai fini per cui servono per tutte le regioni.? Non abbiamo bisogno di questo in questa fase, – ha concluso riferendosi ai fondi vincolati – e lo dico da presidente di Regione che ha ascoltato gli altri presidenti in Conferenza Regioni: vogliamo lo spostamento di questi soldi già stanziati nel fondo indistinto più 500 milioni di euro e anche di più”.

– foto xm9/Italpress –

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