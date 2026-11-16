Fiorello contro Ballando dopo il caso d’Urso-Mariotto: “Ipocrisia in tv, sembra la famiglia Addams”

(Adnkronos) – “Abbiamo passato una settimana a sentire l’affaire di Diaco e oggi inizia la settimana della puzza”. Così Fiorello a ‘La Pennicanza’ si esprime su quanto accaduto nell’ultima puntata di ‘Ballando con le stelle’ tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto.

Il conduttore ha aperto la puntata dello show di Radio2 con un omaggio al grande varietà italiano. Una carrellata di clip che ripercorrono i momenti più belli del genere, dagli esordi fino ai giorni nostri. A tal proposito, la chiusura è dedicata alla lite tra i due giurati dello scorso sabato. E lo showman coglie l’occasione per dire la sua: “Il varietà del sabato sera ha una tradizione incredibile. Oggi, invece… pazienza, è l’evoluzione della specie! Complimenti al varietà italiano”. Poi, con ironia riprende le parole di Carlucci dopo il caso Diaco: “La Carlucci ha detto ‘Siamo una famiglia!’. Sì… la famiglia Addams!”.

Fiorello rincara la dose e punta il dito contro l’azienda Rai: “Nei nuovi varietà parlano di puzza e i vertici Rai muti, nessuno fa cosa. Una telefonatina, “scusate basta adesso”. Dobbiamo farlo noi? Chi siamo noi per chiamare. Continuate pure così, bravi”.

Fabrizio Biggio, al suo fianco, ha provato a edulcorare le parole dello showman, ma Fiorello non ha resistito: “Sai che c’è? C’è un’ipocrisia di fondo che mi dà fastidio, come se certe situazioni accadessero per caso. Ma quando si scelgono determinati personaggi, bisogna mettere in conto che possano nascere anche delle polemiche!”, ha detto facendo riferimento alla scelta di avere come concorrenti l’ex prete Alberto Ravagnani e la compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi.

“Alla fine – ha aggiunto – però tutto contribuisce a creare dinamica e a far parlare del programma. Aspetti solo che accadono cose. Abbiamo passato una settimana a sentire l’affaire di Diaco e oggi inizia la settimana della puzza. Nei primi Ballando si parlava di ballo ed era stupendo, oggi non è più quello l’obiettivo. Lasciami dire, ormai son partito, l’ho detta, sono un uomo libero posso dire quello che mi pare, mi prendo la responsabilità di quello che dico, tanto cosa possono dire. Non sto dicendo bugie, è la verità sacrosanta”, ha concluso.