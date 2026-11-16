Firenze Rocks svela gli headliner del 2027, Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More﻿

(Adnkronos) –

Firenze Rocks svela tutti gli headliner dell’edizione 2027, in programma il 25, 26 e 27 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Tre giornate dedicate al meglio del rock internazionale, con una lineup che riunisce alcuni dei protagonisti più influenti della scena mondiale e attraversa generi, sonorità e generazioni. A guidare il cartellone saranno Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More, affiancati da Queens of the Stone Age e Fat Dog.

Firenze Rocks, festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, è tra i principali appuntamenti europei dedicati alla musica rock dal vivo. Nato nel 2017, ha ospitato sul palco della Visarno Arena di Firenze oltre 100 artisti e band provenienti da più di 20 Paesi, tra cui Green Day, Metallica, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who e The Cure. Con l’edizione 2026, il festival ha inoltre tagliato il traguardo del milione di biglietti venduti dalla sua nascita, un risultato che ne conferma il ruolo di primo piano nel panorama musicale europeo e la capacità di richiamare un pubblico sempre più ampio e internazionale. A testimoniare la portata internazionale della manifestazione è anche la provenienza degli spettatori, arrivati nel corso delle precedenti edizioni da oltre 50 Paesi. Accanto al pubblico italiano, si registra una significativa presenza dai principali mercati europei, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Svizzera, oltre che dagli Stati Uniti e da altri Paesi extraeuropei. Numeri che raccontano la capacità di Firenze Rocks di attrarre appassionati da tutto il mondo e di contribuire allo sviluppo del turismo musicale, con ricadute positive sull’economia del territorio.

Ad aprire il festival venerdì 25 giugno saranno i Foo Fighters, tra le band più amate e influenti del rock internazionale, che arriveranno a Firenze Rocks nell’ambito del Take Cover Tour 2027, una nuova, imponente serie di concerti che attraverserà Europa e Regno Unito fra l’estate e l’autunno 2027. La nuova tournée segue il successo del Take Cover Stadium Tour 2026, la cui parte nordamericana si è appena conclusa dopo aver visto la band esibirsi davanti al pubblico più numeroso della propria carriera in città come Toronto, Chicago, Philadelphia e Washington DC, con «tre ore di rock sfrenato e celebrazione», come raccontato dal New York Times. La band è attualmente impegnata in un’imponente serie di concerti tra Australia e Nuova Zelanda, dove l’esibizione di Sydney è stata elogiata dal Sydney Morning Herald per la sua «energia e intensità allo stato puro». Anche nel 2027 Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee e Ilan Rubinsaranno protagonisti di elettrizzanti maratone rock di tre ore, tra grandi classici, brani meno conosciuti del repertorio e sorprese. La band inaugurerà l’edizione 2027 di Firenze Rocks il 25 giugno, segnando un attesissimo ritorno sul palco dopo l’indimenticabile live del 2018. Fondato nel 1994 da Dave Grohl, il gruppo ha attraversato oltre trent’anni di musica conquistando generazioni di fan grazie a un repertorio ricco di brani diventati veri e propri inni rock, da Everlonga Best of You, da The Pretender a My Hero. Con 15 Grammy Awardsall’attivo e una carriera costellata di successi, i Foo Fighters continuano a essere tra i protagonisti della scena musicale mondiale. Dopo aver celebrato nel 2025 il trentesimo anniversario del loro album d’esordio, la band ha pubblicato il 24 aprile 2026 Your Favorite Toy, il dodicesimo album in studio, che segna un nuovo capitolo del loro percorso discografico. Ad accompagnare i Foo Fighters nella prima giornata del festival ci saranno anche i Queens of the Stone Age, la band guidata da Josh Homme, dal sound inconfondibile caratterizzato da riff ipnotici, ritmi incalzanti, influenze psichedeliche e sonorità stoner rock. Con album fondamentali come Songs for the Deaf, …Like Clockworke Villains, la band ha costruito un percorso artistico originale, mantenendo sempre una forte identità musicale. Il 30 ottobre 2026 hanno pubblicato Perfecth, il nono album in studio: nove tracce che esplorano le diverse forme dell’amore, tra legami, perdite e rinascite, segnando una nuova fase creativa per il gruppo. A completare la lineup di venerdì saranno i Fat Dog, tra le realtà più originali della nuova scena britannica. Con il loro esplosivo mix di post-punk, elettronica, techno e suggestioni rave, la band londinese si è fatta conoscere per concerti imprevedibili e ad altissima intensità, portando sul palco tutta l’energia del proprio universo musicale.

Sabato 26 giugno sarà la volta degli Evanescence, la band statunitense guidata dalla voce magnetica di Amy Lee, capace di conquistare il pubblico internazionale con una miscela inconfondibile di rock, metal, atmosfere gotiche e suggestioni sinfoniche. Il successo mondiale arriva nel 2003 con Fallen, album d’esordio che supera i 17 milioni di copie vendute e rimane per 43 settimane nella Top 10 di Billboard, consacrando il gruppo tra i protagonisti della scena rock dei primi anni Duemila. A trainarlo sono brani diventati vere e proprie hit generazionali, come Bring Me to Life e My Immortal, ancora oggi tra i più amati del loro repertorio. Vincitori di due Grammy Awards, gli Evanescence hanno proseguito il proprio percorso musicale attraverso album come The Open Door, Evanescence e The Bitter Truth, pubblicato nel 2021. Negli ultimi anni la band ha continuato a esplorare nuove direzioni sonore, tornando nel 2025 con Afterlife, brano realizzato per la serie Netflix Devil May Cry, e Fight Like a Girl, in collaborazione con K.Flay. Un percorso che li ha confermati tra le formazioni più rappresentative del rock degli ultimi decenni, grazie a un’identità sonora immediatamente riconoscibile e alla straordinaria forza espressiva della loro frontwoman.

A chiudere l’edizione domenica 27 giugno saranno i Placebo e i Faith No More. Fondati nel 1994 e affermatisi alla fine degli anni Novanta grazie a uno stile provocatorio e fuori dagli schemi, i Placebo hanno costruito un universo musicale ed estetico unico, capace di sfidare le convenzioni del rock britannico e affrontare temi come identità, alienazione e sessualità con una sensibilità allora decisamente controcorrente. Nel 2026 la band ha celebrato i trent’anni dell’omonimo album di debutto con Placebo RE:CREATED, una rielaborazione del disco originale, ripensato alla luce di tre decenni di esperienza e trasformazioni artistiche. Il progetto ha accompagnato un ampio tour europeo dedicato ai primi due album, Placebo e Without You I’m Nothing, riportando sul palco anche brani che mancavano dalle scalette da oltre vent’anni. Con una discografia che ha lasciato un segno profondo nella storia del rock alternativo, i Placebo continuano a essere un punto di riferimento per generazioni di ascoltatori, mantenendo intatta la propria capacità di distinguersi e sorprendere.

Di nuovo sulle scene dopo due anni di stop, i Faith No More hanno contribuito a rivoluzionare il rock alternativo tra gli anni Ottanta e Novanta, abbattendo le barriere tra metal, funk, punk, hip hop e sperimentazione. Guidati dalla voce e dalla straordinaria versatilità di Mike Patton, i Faith No More hanno dato vita a un linguaggio musicale difficilmente classificabile, influenzando profondamente la scena rock delle generazioni successive. Album come The Real Thing e Angel Dust, insieme a brani iconici come Epic e Easy, li hanno consacrati tra le formazioni più innovative e anticonvenzionali del panorama internazionale. Il loro arrivo a Firenze Rocks aggiunge un altro nome fondamentale alla lineup di un’edizione che riunisce alcune delle voci più rappresentative della storia del rock.

Nuovi artisti e ulteriori dettagli sul programma saranno annunciati prossimamente. Virgin Radio è la radio partner ufficiale del festival. A completare l’esperienza musicale, anche l’Area Village, uno spazio di oltre 6.000 mq dedicato all’intrattenimento, al food & beverage e alla socialità, con attività e iniziative realizzate insieme ai partner del festival. Un luogo di incontro pensato per accompagnare il pubblico durante le giornate di Firenze Rocks, offrendo momenti di relax e intrattenimento prima e tra i concerti.

A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 18 novembre, i titolari di carta Mastercard potranno accedere alla prevendita dedicata per l’acquisto di biglietti, abbonamenti per le tre giornate e pacchetti su priceless.com/music. La vendita generale partirà alle ore 10:00 di venerdì 20 novembre su www.firenzerocks.it e sull’app ufficiale del festival.