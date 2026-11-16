Francesco De Gregori dopo Roma arriva a Milano con Nevergreen

Milano, 16 nov. (askanews) – Francesco De Gregori è tornato live con “Nevergreen (Perfette Sconosciute)”, una serie di concerti intimi che accompagnano il pubblico in un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute del vasto repertorio del cantautore, delle vere e proprie “gemme”.

Dopo 15 date al Teatro Sala Umberto di Roma (dal 27 ottobre al 15 novembre), la residenza si trasferisce al Teatro Out Off di MILANO (dove De Gregori torna dopo l’esperienza del 2024) dal 25 novembre al 22 dicembre.

L’intimità del teatro a misura d’uomo crea un’atmosfera ogni sera irripetibile. La scaletta è sempre diversa a ogni concerto e permette così di scoprire (o riscoprire) alcuni capolavori nascosti del repertorio di De Gregori, canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo. A Roma il pubblico si è goduto brani come “Bene”, “Rollo & His Jets”, “Numeri da scaricare”, “Disastro aereo sul canale di Sicilia” e tante altre “gemme”, compresa una speciale versione di “Blowin’ in the Wind” (cover Bob Dylan) che ha chiuso ogni serata.

FRANCESCO DE GREGORI è accompagnato sul palco dalla sua band composta da GUIDO GUGLIELMINETTI (basso e contrabasso), PRIMIANO DI BIASE (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), CARLO GAUDIELLO (piano e tastiere), PAOLO GIOVENCHI (chitarre), ALESSANDRO VALLE (pedal steel guitar e mandolino) e SIMONE TALONE (batteria e percussioni). Coriste FRANCESCA LA COLLA e CRISTINA GRECO.

A marzo e aprile 2027 “Nevergreen (Perfette Sconosciute)” arriverà per la prima volta in tour nei teatri di tutta Italia. Alle date già annunciate, si aggiunge un concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di ROMA il 3 maggio. Prevendite disponibili da oggi, lunedì 16 novembre, alle ore 18.00.

TEATRI 2027

1 marzo a Genova – Teatro Carlo Felice

2 marzo a Parma – Teatro Regio

4 marzo a Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

7 marzo a Cremona – Teatro Ponchielli

10 marzo a Brescia – Teatro Clerici

11 marzo a Padova – Gran Teatro Geox

14 marzo a Torino – Teatro Colosseo

19 marzo a Mantova – PalaUnical Teatro

21 marzo a Legnano (MI) – Teatro Galleria

23 marzo a Bergamo – ChorusLife Arena

25 marzo a Bologna – Teatro EuropAuditorium

3 aprile ad ASSISI – Teatro Lyrick

6 aprile a Napoli – Teatro Augusteo

9 aprile ad Avellino – Teatro Gesualdo

15 aprile a Bari – Teatro Team

20 aprile a Firenze – Teatro Verdi

27 aprile a Milano – Teatro Arcimboldi

30 aprile ad Ancona – Teatro delle Muse

3 maggio a Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone NUova data

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali.

Il tour è prodotto da Friends & Partners.

Il 16 ottobre è uscito “Nevergreen (Perfette Sconosciute)” (Caravan, Friends & Partners / distribuzione Sony Music Italy), un disco live che restituisce al pubblico l’esperienza vissuta al Teatro Out Off nel 2024 (20 concerti dal 29 ottobre al 23 novembre).

Il progetto mette al centro una dimensione artistica rara: quella dell’ascolto profondo, del dettaglio, della vicinanza emotiva tra palco e platea, conservando il calore e l’intensità di quella residenza milanese.

L’album è disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile.

Tracklist:

Sento il fischio del vapore

Cose

A Pa’

Numeri da scaricare

I muscoli del capitano

L’uccisione di Babbo Natale

I matti

Vai in Africa, Celestino!

San Lorenzo

Baci da Pompei

Compagni di viaggio

La ragazza e la miniera

Due zingari

Ragazza del ’95

Stelutis Alpinis

Deriva

Everybody’s Talkin’

Il progetto “Nevergreen (Perfette Sconosciute)”, dedicato alle canzoni meno conosciute di Francesco De Gregori, è nato con la residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano due anni fa. Da lì, è arrivato alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il film “FRANCESCO DE GREGORI. NEVERGREEN”, di Stefano Pistolini, e nei cinema di tutta Italia distribuito da Nexo Studios. Il percorso prosegue quest’anno e anche nel 2027.