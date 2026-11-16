(Adnkronos) –

Gérard Depardieu fa dietrofront. L’attore francese ha ritirato il ricorso in appello contro la condanna per molestie e aggressioni sessuali ai danni di due donne sul set del film Les Volets Verts, nel 2021. Depardieu – che il 13 maggio 2025 era stato condannato a 18 mesi di reclusione con pena sospesa – ha deciso quindi di rinunciare all’impugnazione e ha chiesto scusa. “Sono stato riconosciuto colpevole. Ne prendo atto e accetto questa condanna”, ha scritto l’attore in una nota, nella quale ha rivolto “scuse profonde e sincere a coloro che potrebbero averne sofferto”. “Sui set, per molto tempo mi sono nascosto dietro la provocazione e la volgarità”, ha aggiunto Depardieu, riconoscendo che le sue parole e “alcuni dei miei gesti” non sono stati “privi di conseguenze”.

Inoltre, il tribunale ha richiesto che Depardieu consegni alle due vittime, rispettivamente di 54 e 34 anni, un totale di 29.040 euro e ha ordinato l’iscrizione del suo nome nel registro nazionale dei criminali sessuali. “Sui set cinematografici, mi sono a lungo nascosto dietro la provocazione e l’umorismo crudo. Credevo che le mie parole e alcune delle mie azioni non avessero conseguenze. Ma le avevano, soprattutto se pronunciate da qualcuno che un tempo deteneva tanto potere quanto ne avevo io”, ha scritto Depardieu nella nota. “Ho capito di appartenere a un mondo che non esiste più”, ha aggiunto, spiegando il motivo per cui ha deciso di ritirare il ricorso.

Dichiarazioni diverse rispetto a quelle rilasciate lo scorso anno, quando Depardieu aveva negato tutte le accuse. In un primo momento, l’attore ha ammesso di aver usato un linguaggio volgare e sessualmente esplicito sul set e di aver afferrato i fianchi dell’arredatore durante una discussione, ma aveva negato che il suo comportamento fosse di natura sessuale.