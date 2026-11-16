Il multiservizio cambia la casa, Jakala riunisce le aziende

MILANO (ITALPRESS) – Dall’energia alla telefonia, dalle connessioni internet alle polizze assicurative: oggi quasi la metà dei nuovi contratti di fornitura energetica in Italia è rappresentata da pacchetti integrati. Si tratta di un cambiamento ormai strutturale nei consumi domestici. Per analizzare questa trasformazione e capire come orientare il mercato verso la semplicità, Jakala, società di consulenza strategica specializzata in tecnologia e analisi dei dati, ha riunito a Milano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, i vertici delle principali aziende dei settori energia, telecomunicazioni, media e assicurazioni per l’evento dal titolo “Winning the Household”. Le aziende stanno convergendo tutte verso il multiservizio per rispondere a una richiesta delle famiglie italiane: ridurre la burocrazia, azzerare le complicazioni e gestire l’intera casa con un solo interlocutore e un’unica bolletta. Il dibattito si è articolato attraverso cinque tavoli tematici e confronti con esperti, mettendo a fuoco le leve strategiche necessarie per conquistare la fiducia delle famiglie.

Nel corso dei lavori, aperti da Stefano Spoldi, Managing Director TMT & Energy di JAKALA, è emersa la sfida centrale per i gruppi industriali: passare dal ruolo di semplici venditori di servizi verticali a quello di veri e propri punti di riferimento per la casa. “Il tema dei canali di vendita è chiave per una proposizione multiservizio”, ha detto Spoldi. “La maggior parte delle aziende si avvale di partner indiretti, ed è fondamentale selezionare interlocutori trasparenti e credibili. La sfida futura sarà integrare il canale fisico con strumenti digitali e innovativi, affinchè il cittadino sappia sempre dove trovare un referente se sorge un problema”, ha continuato Spoldi.

Sul fronte dell’offerta e della reputazione aziendale, Lorenzo Sessa, Senior Partner di Jakala, ha posto l’accento sulla coerenza del marchio quando ci si espande in settori non tradizionali: “Serve un percorso chiaro di comunicazione e riposizionamento. Per risultare credibili quando si offrono servizi come le polizze assicurative partendo dall’energia o dalla telefonia, è indispensabile presentare vantaggi competitivi concreti e costruire relazioni basate sulla massima trasparenza”.

Un ruolo centrale è svolto dalle tecnologie di analisi e dall’intelligenza artificiale. Vittorio di Tomaso, Managing Director Data & AI di Jakala e Andrea Gioia, Partner e CTO di Quantyca (gruppo Jakala), hanno spiegato come la gestione dei dati debba unire efficienza e rispetto della privacy: “È necessario – ha detto Andrea Gioia – governare e integrare le informazioni del cliente all’interno dell’organizzazione. L’intelligenza artificiale serve a rendere i processi aziendali più efficaci e a offrire strumenti semplici, capaci di far risparmiare tempo alle persone nella vita di tutti i giorni”.

Accanto al ruolo dei canali digitali curato da Amedeo Guffanti e all’evoluzione delle competenze organizzative guidata da Christian Guerrini, il convegno si è concluso con l’intervento dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè. Secondo l’analisi del docente della Bocconi, la vera scommessa per i gruppi industriali non risiede nell’accumulare nuovi contratti o vendere semplici forniture di consumo, ma nel ridurre la complessa gestione burocratica che grava sui nuclei familiari. Per conquistare una fiducia duratura, le aziende dovranno superare le attuali frammentazioni organizzative interne, offrendo ai cittadini un servizio integrato che semplifichi la quotidianità e restituisca loro tempo prezioso.

– News in collaborazione con Jakala –

– Foto ufficio stampa Jakala –

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