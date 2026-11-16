Italian Film Festival Berlin, premio pubblico a “Le città di pianura”

Roma, 16 nov. (askanews) – È “Le città di pianura” di Francesco Sossai il film vincitore del Premio del Pubblico “Italian Screens” della tredicesima edizione dell’Italian Film Festival Berlin, che si è tenuto dal 10 al 14 novembre nella capitale tedesca.

A decretarne la vittoria sono stati gli spettatori del festival, chiamati a esprimere il proprio giudizio sugli otto film italiani dell’ultima stagione cinematografica selezionati per il programma. Un riconoscimento particolarmente significativo, assegnato direttamente dal pubblico e istituito in collaborazione con Cinecittà, che testimonia la capacità del cinema italiano contemporaneo di coinvolgere e conquistare anche gli spettatori internazionali, spiegano gli organizzatori in un comuniato.

Con oltre 2.800 spettatori paganti, la tredicesima edizione dell’Italian Film Festival Berlin si conclude confermandosi un appuntamento di riferimento per la promozione e la diffusione del cinema italiano in Germania, capace di offrire una panoramica sulla varietà e sulla vitalità della produzione cinematografica nazionale, secondo il comunicato.

Il successo de “Le città di pianura” rappresenta un ulteriore riconoscimento per il film di Sossai, che con il suo racconto di amicizia, incontri e luoghi della provincia italiana ha saputo intercettare la sensibilità del pubblico berlinese, dimostrando come storie profondamente radicate nel territorio possano trovare una forte risonanza anche oltre i confini nazionali.

Organizzato dal Tuscia Film Fest, l’Italian Film Festival Berlin si è svolto presso il Kino in der Kulturbrauerei, nel quartiere di Prenzlauer Berg, proponendo cinque giornate dedicate al cinema italiano e offrendo al pubblico tedesco un’occasione per scoprire alcune delle opere più rappresentative della recente produzione nazionale.