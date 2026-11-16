di Enrico Currò

MILANO (ITALPRESS) – La solitudine della Nazionale, negli ultimi cinque anni, è una costante. Dal titolo europeo vinto con Mancini ct nel 2021, la situazione è sistematicamente peggiorata. È quasi come se quel successo, per molti versi miracoloso, avesse generato la convinzione che l’Italia del calcio sarebbe stata per sempre in grado di vincere da sola, senza un vero sostegno da parte dei vertici di un movimento che ne trascura l’irrinunciabile valore di principale e reale espressione di una scuola calcistica appiattita dalla globalizzazione e dall’aprioristico ricorso a giocatori stranieri di livello non sempre encomiabile. Gli azzurri hanno perso nettamente in Belgio, dopo avere battuto con merito la Francia, e al di là della stanchezza per le fatiche di San Siro, tesi legittimamente esposta dal ct, viene da pensare che i dirigenti dei club, il cui egoismo si è addirittura accentuato, non si rendano conto che la Nazionale resta comunque l’appiglio più importante e l’immagine autentica del movimento. Tanto più che nel frattempo le squadre di serie A, nelle coppe europee, non si sono esattamente coperte di gloria e hanno contribuito alla perdita d’identità tattica. Appare ad esempio un po’ blasfemo accettare l’idea che, in nome della presunta e ineluttabile adesione ai meccanismi del calcio moderno, l’Italia possa avere perso la capacità difensiva, suo storico fiore all’occhiello.

Eppure in Belgio è successo esattamente questo, come testimoniano le azioni dei tre gol degli avversari nel primo tempo, la possibilità concessa al 35enne De Bruyne di scorrazzare indisturbato per il campo e di inventare giocate di lusso, ai difensori belgi di colpire sempre e comunque nell’area di Donnarumma e sui calci piazzati, al velocista Doku di slalomeggiare in mezzo a molto presunti marcatori. Sembra definitivamente scomparso anche un altro caposaldo storico della tradizione italiana, l’ala destra tornante che fa zig zag dietro il centravanti, genia nobilitata da Causio, Claudio Sala, Bruno Conti e Donadoni, un prototipo invidiato da tutte le altre nazionali. La sparizione si concretizza, per paradosso, proprio quando questa figura viene riportata in auge dal sistema tattico di Mancini, imperniato in attacco sul centravanti pivot (Pio Esposito), su un’ala sinistra punta vera (il titolare sarebbe Kean, assente per infortunio) e proprio sul modello dell’antico numero 7 riveduto e corretto. Il ct ha accantonato Sebastiano Esposito per esaminare le alternative e giura che alla base della sua decisione non ci siano state ragioni disciplinari, dopo il rigore tolto dal fratello maggiore al fratello minore Pio contro la Francia, e malamente sbagliato. Fatto sta che Mancini le alternative le ha cercate: anche in questo caso il titolare provvisorio, Raspadori, era infortunato.

Ma il ct non ha trovato quello che cercava, così ha deciso di convertire in ala il centrocampista Pisilli e l’esperimento non ha funzionato. Vergara non lo aveva convinto del tutto, Liberali non era pronto per essere gettato nella mischia, Cisse è entrato sull’altra fascia, Koleosho ha giocato anche un po’ a destra ma ha altre caratteristiche e infatti in partenza ha rimpiazzato l’assente Cambiaghi come ala sinistra. Anche a centrocampo, in assenza di Frattesi, Fagioli è di nuovo regredito nel rendimento. E tutto questo cantiere, confermato nella ripresa dagli ingressi di Dimarco all’ala sinistra, di Doumbia in mediana, poi di Palestra e Cisse a confezionare un 3-4-3, rivelano innanzitutto che Mancini non ha purtroppo abbondanza di talento e che andrebbe spalleggiato nella ricerca. Invece i club non ci pensano proprio, continuando oltretutto a schierare in abbondanza i suddetti stranieri un po’ così e così, anche se Bruxelles ha fatto parziale eccezione: tra i migliori in campo, oltre a De Bruyne del Napoli, ci sono stati De Ketelaere dell’Atalanta e Moreira del Milan.

Ora la Nazionale è attesa da più di quattro mesi di pausa, durante i quali Mancini ha lasciato sommessamente intendere che non gli dispiacerebbe avere qualche stage a Coverciano. Ai club, mentre riprendono campionati e coppe, non sembra interessare molto. La questione non è nuova. Rino Gattuso ne avrebbe fatto volentieri uno, di un giorno e mezzo, prima dei play-off per il Mondiale 2026, mica di partite qualsiasi. Ma alla fine, di fronte alla constatazione che non si trovava un buco nel calendario fitto (eppure volere in quel momento sarebbe stato potere, con le squadre italiane praticamente azzerate dalle coppe), il futuro allenatore della Lazio capolista decise di fare di necessità virtù. Andò in giro per l’Italia e per l’Europa a parlare coi calciatori, con una puntata anche in Medio Oriente da Verratti, poi bloccato da un infortunio, e da Retegui. La storia della solitudine dei commissari tecnici, peraltro, ha un capitolo non trascurabile che risale esattamente a 12 anni fa. Il 18 novembre 2014 a Genova Antonio Conte, dopo l’amichevole con l’Albania, fu protagonista di un clamoroso sfogo, nel quale disse testualmente che della Nazionale non importava niente a nessuno. Roberto Mancini è più incline al dialogo e difficilmente sbroccherà. Se però il calcio italiano perseverasse nell’errore, sarebbe davvero diabolico.

– foto IPA Agency –

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