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Migranti, Salvini: stop a sussidi con Isee o immigrati fanno incetta

| 16 Novembre 2026 08:30 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 16 nov. (askanews) – “La prossima battaglia, su cui stiamo lavorando da tempo, è rimettere ordine nei bonus e nei sussidi pubblici: non è accettabile che chi lavora, paga le tasse e contribuisce da una vita sia penalizzato rispetto a chi è appena arrivato in Italia”. Lo annuncia Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, in una intervista al quotidiano La Verità.

“Non bisogna assegnare questi fondi in base all’Isee, altrimenti gli immigrati fanno incetta di contributi su tutto… questione di giustizia e buonsenso”, aggiunge.

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