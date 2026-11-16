Migranti, Salvini: stop a sussidi con Isee o immigrati fanno incetta

Roma, 16 nov. (askanews) – “La prossima battaglia, su cui stiamo lavorando da tempo, è rimettere ordine nei bonus e nei sussidi pubblici: non è accettabile che chi lavora, paga le tasse e contribuisce da una vita sia penalizzato rispetto a chi è appena arrivato in Italia”. Lo annuncia Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, in una intervista al quotidiano La Verità.

“Non bisogna assegnare questi fondi in base all’Isee, altrimenti gli immigrati fanno incetta di contributi su tutto… questione di giustizia e buonsenso”, aggiunge.