Miguel Angel Felix Gallardo è morto, chi era il signore della droga messicano

(Adnkronos) –

Miguel Angel Felix Gallardo è morto. Il noto narcotrafficante messicano, leader del cartello di Guadalajara e creatore dell’alleanza con le organizzazioni colombiane, è deceduto in ospedale all’età di 80 anni, come riportato dalla Bbc. Gallardo è considerato uno dei più influenti narcotrafficanti della storia, conosciuto come ‘il Padrino’ o il ‘Capo dei Capi’ ha dominato il narcotraffico messicano all’apice del boom della cocaina negli anni ’80.

Gallardo ha creato un nuovo modus operandi nel traffico illegale di droga, che perdura ancora oggi, prima di essere arrestato nel 1989. Il cartello di Guadalajara da lui creato ha rivoluzionato il narcotraffico, riuscendo a stringere una stretta partnership con i cartelli colombiani, in particolare con quello di Medellin di Pablo Escobar, combinando la produzione nelle Ande all’immissione della droga negli Stati Uniti attraverso il confine messicano.

Durante il suo ‘regno’, si stima che l’80% di tutta la cocaina che entrava negli Stati Uniti provenisse proprio dal cartello di Medellin grazie alla strategia di Gallardo, che giocò un ruolo di primo piano anche nel contrabbando. L’organizzazione di Guadalajara esercitava anche un’enorme influenza politica e sulle forze di polizia messicane, controllando interi governatorati statali.

Nel 1985, la rete iniziò a stringersi attorno ai capi del cartello in seguito alla tortura e all’omicidio di un agente della Dea, Enrique “Kiki” Camarena, ‘colpevole’ di aver scoperto e distrutto una vasta piantagione di marijuana a Chihuahua, appartenente proprio a Gallardo. Il suo assassinio ha scatenato una delle più grandi cacce all’uomo mai lanciate dal governo statunitense in Nord America, che ha portato nel 1989 alla cattura di Gallardo, condannato poi a decenni di carcere.

In precarie condizioni di salute, nel 2022 gli furono concessi gli arresti domiciliari, ma problemi tecnici con il braccialetto elettronico alla caviglia ne impedirono il trasferimento. Gallardo è quindi morto in ospedale a Guadalajara. La vita del narcotrafficante messicano è stata raccontata anche nella fortunata serie tv targata Netflix ‘Narcos: Messico’, che ne ha descritto l’ascesa al potere e il suo rapporto con Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, che con il suo cartello di Sinaloa ha raccolto l’eredità di Gallardo dopo lo scioglimento della sua organizzazione seguita all’arresto.﻿

