Morto a 21 anni il parapendista Giovanni Lopez: si è schiantato al suolo

(Adnkronos) –

Giovanni Lopez, un parapendista di 21 anni noto per le sue acrobazie in volo, è morto in seguito di un incidente, dopo essersi schiantato in un campo. Lo riporta Tmz, citando fonti locali.

Le autorità sono intervenute sul luogo dell’incidente sabato, intorno alle 14:57, a Plainfield, in Illinois, a seguito della segnalazione di un incidente con parapendio.



L’ufficio del medico legale della contea di Kendall ne ha successivamente dichiarato il decesso e ha provveduto all’identificazione della vittima, come riportato dal Chicago Sun-Times. Non sono ancora state rese note le modalità e la causa del decesso di Lopez, in attesa dei risultati dell’autopsia medico-legale.

Il giovane risultava come “digital creator” sui social media e condivideva regolarmente video e immagini delle sue avventure in parapendio, sport che aveva iniziato a praticare nel 2025. Il suo post più recente risale a un mese fa: il 16 ottobre, infatti, aveva condiviso su Facebook una serie di foto e filmati. In un commento a uno di questi, aveva stimato di trovarsi a un’altitudine di circa 600 metri sul suo parapendio.