Nazionale, Mancini “Stage utili, il problema è capire se riusciremo a farli”

di Enrico Currò

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Gli stage? Vediamo se riusciamo a farli. Sicuramente sono utili. Ma vediamo se ci riusciamo: questo è il problema”. Prima di lasciare lo stadio Re Baldovino, dopo l’1-4 col Belgio, Roberto Mancini, ai microfoni di Radio 1 Rai. non ha nascosto la volontà di chiedere almeno uno stage da svolgere a Coverciano durante la pausa di quattro mesi abbondanti, prima della ripresa dell’attività della Nazionale a marzo. Lo scopo sarebbe anche quello di valutare i più giovani e i nuovi profili da inserire nella rosa. Ma il commissario tecnico non vuole illudersi: conosce le difficoltà, già misurate dai suoi predecessori Spalletti e Gattuso, di trovare spazio in un calendario intasato da campionati e coppe.

Nel frattempo il laboratorio suo e del suo staff sono state le sei partite della Nations League. Mancini le archivia con moderata soddisfazione, al di là della mancata qualificazione per i quarti di finale per via delle due sconfitte col Belgio nella prima e gara a Roma e nell’ultima a Bruxelles, inframmezzate dagli ottimi risultati con Francia (1 vittoria e 1 pari) e con la Turchia (2 vittorie).

“Penso che questa Nations ci sia servita e ci servirà molto: si capiscono tante cose, è importante anche per questo”. La batosta in casa dei belgi, ha ribadito, è da considerare una tappa in qualche modo fisiologica nel processo di crescita tecnica e tattica: “Forse abbiamo pagato fisicamente la partita con la Francia. Siamo passati in vantaggio e stavamo anche giocando bene. Dopo i due gol presi uno dietro l’altro, è come se si fosse spenta la luce. Ma giocavamo contro una squadra forte, ci può anche stare. Non è colpa dei giovani, è l’Italia nel suo complesso che poteva fare di più. Ha trovato un Belgio in grande condizione, con giocatori straordinari nell’uno contro uno”.

-Foto IPA Agency-

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