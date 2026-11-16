Paco Arango, un messaggio di speranza

Milano, 16 nov. (askanews) – Venticinque anni accanto a bambini e adolescenti malati di cancro, un percorso che ha trasformato il modo di guardare alla vita, alla sofferenza e alla fede. Paco Arango racconta questa esperienza nel libro “Se non credi in Dio, ti do il suo numero di telefono”, un messaggio di speranza rivolto anche a chi ha smesso di credere.Tutto nasce dall’esperienza vissuta nei reparti di oncologia pediatrica, dove per un quarto di secolo Paco Arango ha incontrato migliaia di famiglie e ha conosciuto da vicino il dolore, ma anche una straordinaria capacità di sorridere, combattere e andare avanti. È da questi incontri che prende forma una riflessione personale sulla vita e sulla fede: “Ho il cuore spezzato in 600 pezzi, sono i bambini che sono volati in cielo mentre erano con me. Però è incredibile che, in 25 anni, tutti mi abbiano raccontato la stessa cosa: del tunnel di luce. Usavano proprio le stesse identiche parole, ‘tunnel di luce’. È incredibile”.Nel libro Dio ha un nome particolare: è il “Mister”, una presenza con cui Arango racconta di avere costruito un rapporto diretto e quotidiano. E sono proprio alcune coincidenze, incontri ed episodi vissuti negli anni ad aver rafforzato, secondo l’autore, la convinzione che anche nei momenti più difficili possano arrivare segnali capaci di alimentare la speranza: “A volte è difficile credere in questa vita a causa di tutta la sofferenza che c’è. Però è incredibile: quando tendi la mano agli altri è Dio che viene incontro a te. Per questo consiglio davvero a tutti di fare la carità, perché è un’esperienza meravigliosa” ha aggiunto Arango.Ma il messaggio di Paco Arango non è rivolto soltanto a chi crede. Il libro parla soprattutto a chi ha smesso di farlo, a chi davanti alla sofferenza non trova risposte e a chi si sente lontano dalla propria spiritualità. Per l’autore, anche quando la preghiera sembra impossibile, esiste una strada concreta per ritrovare un senso: l’amore verso gli altri. “I bambini malati di cancro mi hanno insegnato che cosa conta davvero nella vita. È vero, a volte mi arrabbio ancora per sciocchezze come il traffico, ma questa vita è un’esperienza d’amore, per quanto difficile. È questo che ho imparato da loro” ha concluso Arango.Un libro che non pretende di dare spiegazioni definitive al dolore, ma di raccontare un’esperienza e lasciare aperto uno spiraglio alla speranza. Il cento per cento dei proventi dell’autore sarà inoltre devoluto alla Fundaciòn Aladina, a sostegno dei bambini malati di cancro e delle attività di pet therapy in Italia.