Pirelli Supplier Day 2026, premiati i migliori sette fornitori

ROMA (ITALPRESS) – Innovazione, qualità, tracciabilità e circolarità dei materiali, competitività e solidità delle relazioni lungo la catena di fornitura. Sono stati questi i temi, spiega una nota, al centro del Pirelli Supplier Day 2026, la giornata che “ogni anno Pirelli dedica ai propri fornitori a livello globale”. A questa edizione hanno preso parte 90 “strategic suppliers”: una selezione di partner di Pirelli provenienti da 22 Paesi che hanno contributo a supportare maggiormente l’azienda nel raggiungimento dei propri target. Fra questi, “i 7 fornitori che si sono distinti nell’ultimo anno di attività sono stati premiati con il Supplier Award. La giornata si è svolta nell’Headquarters a Milano, con la partecipazione del Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, del CEO, Andrea Casaluci, dell’Head of Value Chain, Luca Galantina, e con Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa, che ha condiviso la propria esperienza sul ruolo dell’innovazione e del lavoro di squadra nel costruire competitività ai massimi livelli”. Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, ha commentato: “Innovazione ed eccellenza sono il risultato di un lavoro che coinvolge l’intera catena del valore. Per questo i nostri fornitori sono partner importanti, con i quali condividiamo obiettivi e costruiamo competenze e soluzioni capaci di accompagnare la trasformazione tecnologica di Pirelli. In un mercato che evolve rapidamente, poter contare su una filiera solida, innovativa e orientata alla qualità è un elemento fondamentale per continuare a crescere e rafforzare la nostra competitività”.

Tra gli aspetti maggiormente valutati nella scelta dei premiati ci sono la capacità di contribuire alla creazione di valore attraverso il rafforzamento della collaborazione tra i partner della filiera e lo sviluppo di materiali e soluzioni innovative. L’innovazione, supportata dalla digitalizzazione, interessa l’intero processo di sviluppo del pneumatico: digital twin e simulatori consentono di trasferire nel mondo virtuale una parte crescente delle attività, mentre il Virtual Compounder, basato sulla Generative AI e sulla Physics AI, accelera la ricerca di nuove combinazioni di materiali per le mescole. A questo percorso si affianca la tecnologia CYBER Tyre, che, grazie ai sensori integrati nel pneumatico, raccoglie dati utili alla vettura e informazioni sulle condizioni stradali, contribuendo a migliorare performance e sicurezza e, allo stesso tempo, al monitoraggio delle infrastrutture e allo sviluppo della mobilità connessa.

In questo percorso rientra l’impegno per una filiera della gomma naturale responsabile e tracciabile, anche attraverso l’utilizzo di gomma naturale certificata FSC®[1], così come lo sviluppo di nuovi modelli di circolarità. Tra questi, il progetto Tyre-to-Tyre, volto a recuperare materiali derivanti da pneumatici a fine vita e scarti di produzione per impiegarli nella produzione di nuovi pneumatici, con l’obiettivo di ridurre il ricorso a materie prime vergini.

Queste le sette aziende premiate nelle diverse categorie:

Il Quality Award è stato assegnato a SYNTHOS, per la capacità di garantire costantemente un’elevata qualità dei materiali e standard di eccellenza a supporto delle performance di Pirelli.

Il Service Level Award è andato a THE COX GROUP, per il contributo all’efficienza operativa e al mantenimento di elevati livelli di servizio nella distribuzione negli Stati Uniti in termini di affidabilità e attenzione al cliente.

Il riconoscimento per la Process Innovation è stato assegnato a SIEMENS AG, per il supporto nel percorso di trasformazione industriale di Pirelli attraverso una collaborazione globale di lungo periodo basata sulla leadership tecnologica nell’automazione e nella digitalizzazione.

Il Material Innovation Award è stato riconosciuto a XINGDA, per il contributo proattivo allo sviluppo dei rinforzi metallici insieme a Pirelli, attraverso soluzioni sempre innovative.

Il Digital Transformation Award è andato a SAP ITALIA, per la partnership di lungo periodo e il contributo strategico alla trasformazione digitale di Pirelli, favorendo l’innovazione attraverso l’intelligenza artificiale, la semplificazione dei processi di business e una maggiore continuità operativa.

Il Sustainability Award è stato assegnato a THAI EASTERN, per il contributo a un approvvigionamento responsabile e tracciabile della gomma naturale e, in particolare, alla strategia di Pirelli per l’utilizzo di gomma naturale certificata FSC® insieme alla continuità e affidabilità delle forniture.

L’Excellence Award è stato riconosciuto a HUBEI JIANGHAN, per il supporto alle attività e alle iniziative strategiche di Pirelli attraverso una partnership basata sulla creazione di valore e sulla ricerca dell’eccellenza nelle diverse aree di collaborazione.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).