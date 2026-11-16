Settore trasporti in espansione sui volumi, frenano i guadagni

Roma, 16 nov. (askanews) – Crescono i volumi ma i margini restano sotto pressione. Il settore dei trasporti italiano chiude il 2025 con oltre 229 milioni di passeggeri negli aeroporti e un ulteriore balzo del 6,7% a inizio 2026. A fronte di 96 miliardi di fatturato, le aziende fanno i conti con i rincari di energia, gasolio e manodopera. Per affrontare questa sfida serve un cambio di modello verso l’intermodalità e l’impresa autonoma.”È un paradosso, perché il mercato dei trasporti cresce in continuazione dal Covid in poi, ma la marginalità delle aziende non aumenta: evidentemente i costi crescono in modo direttamente proporzionale ai volumi. Pensiamo al mercato dell’energia elettrica, aumentato del 70%, o a tutta l’instabilità legata al petrolio. Questo richiede alle aziende di trovare un nuovo modello: non basta più essere efficienti. L’efficienza da sola non riesce a coprire l’aumento dei costi; bisogna ripensare il modello operativo per restare al passo con gli obiettivi aziendali” ha dichiarato Enzo Pagliaroli, Sales Director, Services & Public Sector di SAP Italia.Una trasformazione in cui l’intelligenza artificiale non sostituisce le persone, ma le libera dalle attività ripetitive per concentrarle dove il giudizio umano è determinante.”Per le aziende di trasporti è fondamentale poter contare sull’efficienza anche nell’ambito della manutenzione e delle operation, e l’intelligenza artificiale sta dando una grande mano in questi processi. Abbiamo lanciato di recente un assistente che gestisce gli agenti anche in questo settore: può analizzare come la strategia di manutenzione impatta sull’operatività, dalla pianificazione all’ottimizzazione dei tecnici che intervengono sul campo. Inoltre, raccoglie in tempo reale tutte le informazioni necessarie per completare l’intervento e i relativi dati, come la durata, le parti di ricambio utilizzate e le tempistiche per raggiungere il risultato” ha aggiunto Giacomo Coppi, Head of Supply Chain Management di SAP Italia.E non si tratta più di proiezioni futuristiche, ma di strumenti operativi già disponibili.”Quando parlavo di ripensare il nuovo modello operativo, pensavo proprio a questo. Se pensiamo a processi come la gestione di un evento imprevisto che richiede di ripianificare tratte e operatività, o alla capacità di prevedere la rottura di un mezzo per gestire la cosiddetta disruption, questi sono gli ambiti su cui possiamo lavorare con forza per rendere l’impresa sempre più autonoma” ha concluso Pagliaroli.In un settore in cui l’efficienza si gioca sul filo dei minuti, dotarsi oggi di dati affidabili e processi intelligenti non è più un progetto tecnologico, ma la chiave per competere nei prossimi anni.