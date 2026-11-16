Si riaccende ‘la promessa’ della maratona Aisla e il convegno AriSla

(Adnkronos) – Dalla voce delle persone con sclerosi laterale amiotrofica al confronto tra ricercatori internazionali: due appuntamenti per raccontare le nuove frontiere della medicina di precisione. In anteprima l’intervista a Neil Shneider, professore della Columbia University di New York, tra i massimi esperti mondiali. Tre giornate, due grandi appuntamenti, un obiettivo condiviso: far avanzare la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica e rendere le nuove conoscenze accessibili alle persone che convivono con la malattia. Dal 18 al 20 novembre, Aisla e Fondazione AriSla accendono i riflettori sulla ricerca attraverso due iniziative complementari: ‘La Promessa – Per la ricerca sulla Sla’, mercoledì 18 novembre dalle 19 alle 22 in diretta streaming dal Palazzo dell’Informazione di Adnkronos a Roma (https://youtube.com/live/2A8-1TUdHNo?feature=share), e il X Convegno scientifico AriSla, giovedì 19 e venerdì 20 novembre a Milano. Un percorso che unisce divulgazione, partecipazione e confronto scientifico internazionale, con uno sguardo alle prospettive della medicina di precisione, ai nuovi approcci terapeutici e alle sfide che ancora attendono la comunità scientifica.

Mercoledì 18 novembre, dalle 19 alle 22, Fabio Insenga, vicedirettore Adnkronos, condurrà ‘La Promessa’, l’evento nazionale promosso dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica e trasmesso in diretta streaming. La serata intreccerà scienza, storie di vita, diritti e solidarietà, con la partecipazione di ricercatori, clinici, persone con Sla, famiglie e protagonisti del mondo culturale e sociale. Tra i momenti più attesi il confronto sulla medicina di precisione e sulla collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti, nata anche dalla domanda di una famiglia italiana, quella di Matteo Materazzi e Maura Soldati. In anteprima, un contributo del professor Neil Shneider, direttore dell’Eleanorand Lou Gehrig Als Center della Columbia University di New York, introdurrà il pubblico alle prospettive della ricerca su terapie mirate per specifiche forme genetiche di Sla. Insieme ai ricercatori americani, interverranno i clinici italiani impegnati nel percorso di collaborazione internazionale. Il confronto darà voce agli interrogativi più sentiti dalle persone con Sla e dai loro familiari. Chi desidera contribuire potrà inviare le proprie domande attraverso la pagina Facebook ufficiale di Aisla, nei commenti al post dedicato, oppure partecipare all’evento in presenza, previa registrazione gratuita su Eventbrite.

Il confronto proseguirà a Milano, con il X Convegno scientifico AriSla, ‘Eccellenza e sinergie nella ricerca sulla Sla’, che riunirà ricercatori italiani e internazionali per approfondire le conoscenze più recenti e individuare nuove prospettive di studio. Due giornate, presso l’Hotel Sheraton San Siro, dedicate al dialogo tra ricerca di base, traslazionale e clinica, con particolare attenzione ai biomarcatori, ai meccanismi della malattia, agli approcci terapeutici innovativi e alla medicina personalizzata. Il programma valorizzerà il confronto diretto tra esperti attraverso tavole rotonde, la presentazione dei risultati dei progetti finanziati dalla Fondazione e il contributo dei giovani ricercatori. Tra gli appuntamenti, una lectio magistralis di David Taylor di Als Canada, approfondimenti sull’impatto dei biomarcatori nella vita delle persone con Sla e una sessione dedicata agli approcci innovativi e alla medicina personalizzata, con la partecipazione, tra gli altri, di Christian Lunetta, Piera Pasinelli e Mario Sabatelli. Il convegno sarà anche l’occasione per comunicare i nuovi progetti selezionati nell’ambito del Bando AriSla 2026, confermando il valore della continuità degli investimenti e delle collaborazioni scientifiche. La mattina di venerdì 20 novembre sarà trasmessa anche in streaming, per consentire a un pubblico più ampio di seguire il confronto scientifico.

“La ricerca ha bisogno di tempo, competenze e investimenti – afferma Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla – Ma ha bisogno anche delle domande delle persone. Con ‘La Promessa’ vogliamo portare il confronto scientifico fuori dai laboratori, renderlo comprensibile e accessibile, senza alimentare illusioni e senza rinunciare alla speranza. Perché ogni progresso deve avere al centro la vita e i diritti delle persone con Sla”.

Conclude Lucia Monaco, presidente di Fondazione AriSla: “Il nostro Convegno scientifico rappresenta un momento fondamentale di condivisione dei risultati della ricerca e di confronto tra competenze diverse. Dallo studio dei meccanismi della malattia ai biomarcatori, fino alle prospettive di medicina personalizzata, il progresso nasce dalla continuità del lavoro scientifico e dalla capacità di costruire nuove collaborazioni. In queste tre giornate vogliamo valorizzare il dialogo tra ricerca e comunità delle persone con Sla”.

Tre giornate per raccontare non soltanto dove sta andando la ricerca, ma anche perché il suo futuro riguarda tutti.