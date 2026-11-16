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Superenalotto, Toscana a segno: due ‘5’ per oltre 128mila euro

| 16 Novembre 2026 13:06 | 0 commenti

Superenalotto, Toscana a segno: due ‘5’ per oltre 128mila euro

AdnKronos
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(Adnkronos) –
La Toscana a segno con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026 sono stati centrati due ‘5’ per un totale di 128.757,79 euro. Nel concorso di sabato, presso l’esercizio denominato ‘Emporio Gori’ in Via Vittorio Veneto, 46 a Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa, è stato realizzato un “5” da 95.536,15 euro. Nell’estrazione di venerdì, invece, premio da 33.221,64 euro presso la ‘Tabaccheria Colorado’ in Piazza Gelli, 31 C a Prato. 

L’ultimo ‘6’ da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (Lecco). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma domani martedì 17 novembre, sale a 55,1 milioni di euro. 

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