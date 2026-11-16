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Tennis, Atp Finals, Alcaraz vince facile su Tiafoe

| 16 Novembre 2026 15:33 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 16 nov. (askanews) – Partenza a marce alte per Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino: la seconda testa di serie ha superato con un doppio 6-2 lo statunitense Frances Tiafoe in un’ora e 10′ di gioco. Una prova dominante dell’iberico, alla 10^ vittoria di fila dopo Vienna e Parigi: con soli 4 games persi, si mette già in una ottima posizione in vista delle semifinali. Stasera Medvedev-Cobolli: chi vince lo sfiderà mercoledì

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