Tennis, Atp Finals, Alcaraz vince facile su Tiafoe

Roma, 16 nov. (askanews) – Partenza a marce alte per Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino: la seconda testa di serie ha superato con un doppio 6-2 lo statunitense Frances Tiafoe in un’ora e 10′ di gioco. Una prova dominante dell’iberico, alla 10^ vittoria di fila dopo Vienna e Parigi: con soli 4 games persi, si mette già in una ottima posizione in vista delle semifinali. Stasera Medvedev-Cobolli: chi vince lo sfiderà mercoledì