Tennis, Camila Giorgi torna a giocare: “Inizia un nuovo capitolo della mia carriera”

ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi inizia ufficialmente un nuovo capitolo della mia carriera sportiva”. Camila Giorgi annuncia sui suoi canali social il ritorno all’attività agonistica dopo il periodo di stop di due anni a causa della maternità e di nuove esperienze lavorative.

La 34enne tennista marchigiana vanta in carriera quattro titoli Wta vinti e i quarti di finale a Wimbedon 2018, raggiungendo come best in classifica la 26esima posizione proprio nel 2018. Al fianco di Giorgi ci sarà una nuova squadra composta da Andreas Ignacio Pasutti, Marco Panichi, Piero Demola e Fabio Tonelli.

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