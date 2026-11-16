Tennis, Camila Giorgi torna al tennis professionistico

Roma, 16 nov. (askanews) – Camila Giorgi torna al tennis professionistico. La 35enne marchigiana ha annunciato il rientro nel circuito dopo oltre due anni di assenza, durante i quali è diventata mamma. “Da oggi inizia ufficialmente un nuovo capitolo della mia carriera sportiva”, ha scritto la tennista sui propri canali social, ufficializzando anche la composizione del nuovo staff che la accompagnerà nella ripartenza.

Al suo fianco ci saranno Andreas Ignacio Pasutti, marito della giocatrice e responsabile della guida tecnica, e Marco Panichi, che si occuperà della preparazione atletica. Nel gruppo anche il manager Fabio Tonelli e il responsabile legale Pietro Demola.

Per Panichi si tratta di una nuova avventura dopo le esperienze al fianco di Novak Djokovic e Jannik Sinner, oltre alla recente collaborazione con Holger Rune.

“In questi due anni la mia vita è cambiata molto, ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata. La maternità mi ha regalato un’esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida. So che ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della mia carriera”, ha dichiarato Giorgi.

L’azzurra, che ha raggiunto il 26° posto del ranking mondiale nel 2018, vanta quattro titoli Wta in carriera, tra cui il Wta 1000 di Montreal conquistato nel 2021. Il suo miglior risultato nei tornei del Grande Slam sono i quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2018.

Giorgi aveva annunciato il ritiro dall’attività agonistica nel 2024. Già nei mesi scorsi aveva però manifestato l’intenzione di tornare a competere dopo la maternità. Ora il nuovo progetto sportivo, con l’obiettivo di riprendere il percorso nel circuito a partire dal 2027.

La tennista ha inoltre comunicato di aver avviato un percorso per definire le questioni fiscali pregresse, con l’obiettivo di garantire serenità e continuità alla nuova fase della propria carriera.