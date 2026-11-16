Tennis, Errani-Paolini battute in finale alle Wta Finals

Roma, 16 nov. (askanews) – Si chiude con una sconfitta in finale il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals di doppio. Le azzurre sono state battute in due set, con il punteggio di 6-4 6-3, dalla statunitense Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova, che conquistano il titolo al termine di una sfida combattuta.

Per Errani e Paolini, protagoniste di un torneo di alto livello, resta il rammarico per un’occasione sfumata, ma anche la soddisfazione di essere diventate la prima coppia interamente italiana a raggiungere la finale della competizione.

L’avvio aveva fatto sperare nel successo delle azzurre, capaci di portarsi avanti 4-2 nel primo set grazie a un gioco aggressivo e alla qualità di Paolini negli scambi da fondo campo. Townsend e Siniakova, tuttavia, hanno reagito prontamente, recuperando il break e infilando una serie di quattro game consecutivi per aggiudicarsi il parziale 6-4.

Copione simile nella seconda frazione, con le italiane nuovamente avanti dopo aver strappato il servizio alle avversarie. La reazione della coppia statunitense-ceca non si è fatta attendere: recuperato il break, Townsend e Siniakova hanno progressivamente preso il controllo del gioco, trovando l’allungo decisivo nell’ottavo game, ancora sul servizio di Errani.

Townsend ha quindi chiuso l’incontro senza concedere break nel match alla propria coppia, suggellando il successo insieme alla compagna.

Per Siniakova si tratta del secondo trionfo alle Wta Finals, dopo quello del 2021 conquistato in coppia con Barbora Krejcikova. Primo titolo nella manifestazione per Townsend.

Errani e Paolini, qualificatesi soltanto a ridosso dell’inizio del torneo, lasciano Indian Wells con una finale storica, pur senza riuscire a completare l’impresa. Resta così Flavia Pennetta l’unica italiana ad aver conquistato le Wta Finals, nel 2010 in coppia con l’argentina Gisela Dulko.