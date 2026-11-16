UniCredit, ok incondizionato Ue su acquisizione Commerzbank

Roma, 16 nov. (askanews) – La commissione europea ha approvato in maniera incondizionata l’acquisizione della banca tedesca Commerzbank da parte di UniCredit. Lo riporta un comunicato dell’esecutivo comunitario, secondo cui al termine delle sue valutazioni la Commissione “ha concluso che la transazione non solleva preoccupazione di concorrenza nella propria economica europea”.

“L’Europa ha bisogno di banche più forti che possano competere crescere e sostenere le nostre famiglie e imprese. Le fusioni transfrontaliere possono aiutare, consentendo alle banche di operare in maniera più efficiente e di poter affrontare meglio gli shock”, ha commentato la vicepresidente della Commissione europea, Teresa Ribera.