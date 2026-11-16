UniCredit ottiene approvazione Fed su Opas Commerzbank

1 minuto per la lettura
Roma, 16 nov. (askanews) – UniCredit ha riferito di aver ricevuto l’approvazione dal Board of Governance of the Federal Reserve System per il perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio in corso su Commerzbank AG.
Con una nota, il gruppo guidato da Andrea Orcel commenta come il via libera rappresenti “un’altra importante pietra miliare nel processo e riflette la valutazione positiva dell’operazione da parte dell’autorità di regolamentazione.
UniCredit – si legge – accoglie con favore l’approvazione come ulteriore conferma della propria posizione di forza nel settore bancario europeo”.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA