William e Kate in India, l’incontro con Modi e la partita a cricket di strada

(Adnkronos) – Il principe William oggi a Mumbai, capitale finanziaria dell’India, per la cerimonia del premio ambientale Earthshot Prize, nell’ambito di una visita di tre giorni che comprenderà anche un incontro con il primo ministro Narendra Modi a Nuova Delhi. Il futuro re, accompagnato dalla moglie Kate, ha giocato al ‘gully’, il gioco di cricket di strada molto amato in India, ha fatto un giro in metropolitana e visitato uno studio cinematografico di Bollywood. “Catherine e io siamo lieti di essere in India per l’Earthshot Prize di quest’anno”, ha dichiarato stamattina il principe di Galles in un post sui social media.

Il premio, che sostiene soluzioni innovative alle sfide ambientali più urgenti del mondo, seleziona cinque vincitori tra 15 finalisti in categorie che spaziano dalla conservazione della natura alla protezione degli oceani, dalla riduzione dei rifiuti all’azione per il clima e alla qualità dell’aria. Ciascun vincitore riceverà 1 milione di sterline (circa 1 milione e 200mila euro) per finanziare il proprio lavoro durante la cerimonia di domani sera. L’evento, presentato dal regista Karan Johar, dovrebbe attirare l’attore premio Oscar Rami Malek, le star di Bollywood Alia Bhatt e Sonam Kapoor e la leggenda del cricket Sachin Tendulkar.

William ha affermato che l’India è “diventata uno dei luoghi più stimolanti al mondo per l’innovazione ambientale, con persone in tutto il paese che sviluppano soluzioni pratiche ad alcune delle maggiori sfide che tutti noi condividiamo. Nel corso di questa settimana, celebreremo gli innovatori e gli imprenditori che guidano questo progresso, così come i giovani la cui creatività e determinazione ci infondono tanto ottimismo per il futuro”. La categoria “aria pulita” del premio comprende il produttore indiano di veicoli Mahindra Last Mile Mobility, che sta espandendo la sua attività di veicoli elettrici a tre ruote, così come l’ugandese AirQo, che utilizza l’intelligenza artificiale e monitor per l’inquinamento per tenere traccia della qualità dell’aria, e l’argentina Satellites on Fire, che utilizza dati satellitari e intelligenza artificiale per rilevare gli incendi boschivi.