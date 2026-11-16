Zverev allunga in vetta, Sinner perde i punti dello scorso anno: il ranking Atp aggiornato

ROMA (ITALPRESS) – Le Nitto Atp Finals 2026 sono iniziate con nuovi distacchi tra i top player in classifica. I giocatori che hanno partecipato l’anno scorso, infatti, non possono più conteggiare i relativi punti guadagnati a Torino nel 2025. Motivo per cui Jannik Sinner, campione imbattuto l’anno scorso, si ritrova con 1.500 punti in meno, a 1.370 da Alexander Zverev, sicuro di chiudere l’anno da leader della classifica. Alcaraz perde i 1000 punti vinti l’anno scorso e scala a 6.100, 1.850 in meno dell’azzurro.

Per lo stesso motivo Alex De Minaur scivola fuori dalla Top 10 (è numero 11) superato da Taylor Fritz, campione a Stoccolma, e Rafa Jodar. In Top 20 perde tre posizioni il canadese Félix Auger-Aliassime, seconda riserva quest’anno alle Nitto Atp Finals (la prima è De Minaur).

Per quanto riguarda gli italiani, sono sempre sette i nostri giocatori in Top 100. Stabile in sesta posizione Flavio Cobolli, protagonista alle Nitto ATP Finals per la prima volta in carriera. Perde due posizioni Lorenzo Musetti (27esimo), nonostante la semifinale a Stoccolma, mentre ne guadagna una Matteo Arnaldi (37esimo).

Da segnalare il salto di qualità di Michele Ribecai, che ha vinto il primo titolo Challenger in carriera a Hersonissos e guadagnato 49 posizioni. Dopo aver iniziato la stagione fuori dai primi 400, oggi festeggia il nuovo best ranking alla posizione numero 232.

LA TOP TEN RANKING ATP

1. Alexander Zverev (Ger) 9.320 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 7.950 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 6.100 (–)

4. Ben Shelton (Usa) 5.170 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 3.820 (–)

6. Flavio Cobolli (Ita) 3.680 (–)

7. Arthur Fils (Fra) 3.625 (–)

8. Frances Tiafoe (Usa) 3.390 (–)

9. Taylor Fritz (Usa) 3.300 (+1)

10. Rafael Jodar (Esp) 3.234 (+1)

GLI ALTRI ITALIANI

21. Luciano Darderi 2.160 (–)

27. Lorenzo Musetti 1.785 (-2)

37. Matteo Arnaldi 1.321 (+1)

43. Matteo Berrettini 1.223 (–)

62. Mattia Bellucci 879 (–)

110. Lorenzo Sonego 539 (+5)

139. Federico Cinà 415 (–)

142. Andrea Pellegrino 404 (-1)

158. Francesco Passaro 354 (-1)

160. Andrea Guerrieri 349 (–)

162. Francesco Maestrelli 346 (+6)

RANKING WTA, MIRRA ANDREEVA SALE AL SECONDO POSTO

Poche variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione delle Finals di Indian Wells, torneo che ha di fatto chiuso il circuito maggiore. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten, è stabile al numero 35. Posizione invariata anche per Elisabetta Cocciaretto, 74esima, che ad inizio ottobre si è nuovamente operata al ginocchio sinistro e ha dato appuntamento al 2027. Stabile Lucrezia Stefanini, 110esima, mentre perde nove posizioni Lisa Pigato, ora 117esima. Alle sue spalle fanno un passo avanti sia Lucia Bronzetti, 135esima, che Tyra Caterina Grant, 157esima. Due invece le novità nella top ten mondiale.

In vetta c’è sempre Elena Rybakina, 30esima numero uno dell’era open, che inizia la sua decima settimana da regina. La kazaka, che nonostante il forfait al Master, dove era la campionessa uscente, è comunque certa di chiudere la stagione in vetta al ranking, precede di soli 293 punti Mirra Andreeva, che chiude il 2026 con il ‘best’. La 19enne russa, nuova ‘maestra’ (e senza perdere un set), ha scavalcato Aryna Sabalenka, che al termine dello Us Open aveva abbandonato lo scettro mondiale dopo 99 settimane consecutive (107 complessive): la 28enne di Minsk è scesa sul terzo gradino del podio, staccata di 1121 punti dalla giovane rivale.

Stabile in quarta posizione la statunitense Coco Gauff, davanti per sole tre lunghezze alla connazionale Jessica Pegula, quinta. Stabile la finalista di Indian Wells, l’ucraina Elina Svitolina, sesta davanti alla ceca Linda Noskova, settima, che grazie alla semifinale nel deserto californiano ha scambiato la poltrona con la connazionale Karolina Muchova, ottava. Posizioni immutate sia per la polacca Iga Swiatek, nona, che per l’ucraina Marta Kostyuk, decima.

LA TOP TEN RANKING WTA

1. Elena Rybakina (Kaz) 8.099 (–)

2. Mirra Andreeva (Rus) 7.806 (+1)

3. Aryna Sabalenka (Blr) 6.685 (-1)

4. Coco Gauff (Usa) 6.163 (–)

5. Jessica Pegula (Usa) 6.160 (–)

6. Elina Svitolina (Ukr) 5.921 (–)

7. Linda Noskova (Cze) 4.743 (+1)

8. Karolina Muchova (Cze) 4.665 (-1)

9. Iga Swiatek (Pol) 4.188 (–)

10. Marta Kostuyk (Ukr) 3.910 (–)

LE ITALIANE

35. Jasmine Paolini 1.512 (–)

74. Elisabetta Cocciaretto 931 (–)

110. Lucrezia Stefanini 696 (–)

117. Lisa Pigato 675 (-9)

135. Lucia Bronzetti 566 (+1)

157. Tyra Caterina Grant 479 (+1)

205. Samira De Stefano 385 (-15)

221. Nuria Brancaccio 352 (-1)

243. Noemi Basiletti 318 (-3)

254. Federica Urgesi 299 (–)

-Foto IPA Agency-

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