Milano, 17 nov. (askanews) – Sono stati annunciati tutti gli ospiti e la tracklist di Sangha, il nuovo album di Mace, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD e vinile (anche autografati) da venerdì 27 novembre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

A fare parte del nuovo album del producer 28 artisti, un mosaico di personalità che attraversa generazioni, linguaggi, scene e sensibilità artistiche: 22simba, Altea, Angelica Bove, Artie 5ive, Astro, centomilacarie, Colapesce, Flaco G, Franco126, Frah Quintale, Gemitaiz, Gianna Nannini, Iako, Izi, Joan Thiele, Jojo Abot, Marco Castello, nayt, Nerissima Serpe, Noyz Narcos, PAPA V, Pitta, prima stanza a destra, Promessa, Salmo, Samurai Jay, Sayf, Venerus.

Dopo M?Y?, Mace ha portato all’estremo il metodo di lavoro adottato per il precedente album: musicisti, poeti, cantanti, rapper, artisti visivi e amici, oltre 60 persone si sono alternate in una intensa residenza in Toscana. Per 3 settimane la scrittura si è mescolata alla vita in session senza orari e privi di schemi predefiniti. Lavorare così insegna ciò che da soli non si impara, fidarsi dell’intuito degli altri, ascoltare, condividere uno spazio, chiedere aiuto.

Il termine Sangha in sanscrito significa “comunità” ed è il concetto attorno a cui si sviluppa il nuovo album di Mace. Per l’artista, Sangha rappresenta la comunità di persone di cui ci si circonda, una rete di sostegno reciproco, senza un perimetro troppo netto: somiglia più a un campo magnetico, perché nasce da una inclinazione naturale ad avvicinarsi agli altri per creare qualcosa di più grande e significativo. È l’esatto contrario del fare tutto da soli. Soprattutto, è un cerchio con nessuno al centro, che è forse l’idea più difficile da praticare per chiunque.

“Mi sono circondato di persone magiche ma molto diverse tra loro, che ho selezionato con cura per il loro talento ma anche per la loro energia. Volevo ricreare un piccolo caos autoregolamentato, dare vita a degli intrecci che potessero durare nel tempo e generare nuovi pensieri. Se M?y? suggeriva la grande illusione umana di essere entità separate, Sangha è un invito più concreto alla risonanza e all’unione tra le persone, un grido per la sopravvivenza dello spirito collettivo.”

TRACKLIST:

01. Splendida follia (con centomilacarie, Gianna Nannini)

02. Satellite (con Gemitaiz, Venerus, Promessa, iako, Izi)

03. Neve (con Colapesce, Joan Thiele, Izi)

04. Velluto Nero (con Gemitaiz, Nayt, centomilacarie)

05. Calma (con Nerissima Serpe, Noyz Narcos, Altea)

06. Lacrime (con Flaco G, Frah Quintale, Izi)

07. Marika (con Artie 5ive)

08. Un mondo che non esiste più (con Gemitaiz, Franco126, Angelica Bove)

09. Sono Io (con Marco Castello)

10. Tutto il resto (con Promessa, centomilacarie)

11. Paranoia (con 22simba, Nayt, prima stanza a destra)

12. Senza il cuore (con Samurai Jay, Sayf, Izi)

13. Nel vuoto (con prima stanza a destra, Astro)

14. 21-07-2025 (con Frah Quintale, Izi, Marco Castello, Joan Thiele)

15. Cattive Abitudini (con Salmo, Colapesce)

16. Karma (con Venerus, Altea)

17. Levitating High (con Papa V, Pitta, Jojo Abot)

18. Lieto fine (con Promessa)