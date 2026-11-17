ROMA (ITALPRESS) – Il Salon des Maires et des Collectivitès Locales è l’evento che ogni anno riunisce migliaia di rappresentanti delle collettività, responsabili delle flotte pubbliche, operatori dei servizi tecnici e ambientali, offrendo un punto d’incontro strategico e di confronto sulle sfide della mobilità, della sostenibilità e della modernizzazione dei servizi pubblici. In questo contesto, Piaggio Commercial conferma il suo ruolo partner di riferimento per le amministrazioni alla ricerca di soluzioni efficienti, versatili e sostenibili per le attività quotidiane sul territorio. Nel Padiglione 7.3, Stand R44, Piaggio Commercial presenterà due configurazioni di Piaggio Porter, il City Truck compatto e performante, sviluppate per rispondere concretamente alle esigenze operative delle collettività:

Piaggio Porter NP6 termico con allestimento vasca per l’igiene urbana, dedicato alle attività di pulizia e manutenzione degli spazi pubblici; Piaggio Porter NPE con pianale ribaltabile posteriore, soluzione 100% elettrica progettata per supportare i servizi tecnici e ambientali nel percorso di transizione energetica.

I veicoli esposti rappresentano due esempi concreti della straordinaria versatilità della gamma Porter, una piattaforma professionale in grado di adattarsi a numerose missioni operative grazie a un’ampia disponibilità di allestimenti dedicati. Compattezza, agilità negli spazi urbani, elevata capacità di carico e possibilità di personalizzazione rendono infatti Piaggio Porter una soluzione particolarmente apprezzata da municipalità, aziende di servizi e operatori della manutenzione urbana.

Attraverso la propria presenza al Salon des Maires, Piaggio Commercial rafforza ulteriormente il dialogo con gli attori del settore pubblico francese, presentando soluzioni capaci di coniugare efficienza operativa, sostenibilità ambientale e adattabilità alle esigenze specifiche dei territori.

La partecipazione al Salon des Maires arriva a poche settimane dall’ingresso delle gamma Piaggio Porter NP6 e Piaggio Porter NPE nel catalogo UGAP, la principale centrale di acquisto pubblica francese. Si tratta di un importante traguardo strategico per lo sviluppo di Piaggio Commercial nel mercato delle collettività locali e una straordinaria opportunità di rapporto semplificato con gli enti pubblici e le amministrazioni locali.

– Foto ufficio stampa Gruppo Piaggio –

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