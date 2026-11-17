(Adnkronos) – “La desertificazione commerciale è un tema molto serio, che va affrontato con risorse, ma anche con una visione e una programmazione”. Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, intervenendo al primo Forum del Bar Italiano organizzato da Fipe al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

“I dati della ricerca realizzata da Swg per Fipe-Confcommercio sono interessanti e tracciano la rotta delle misure che dobbiamo adottare. La Regione Lazio – ha aggiunto Angelilli – finora ha investito 35 milioni di euro per le reti d’impresa, le botteghe storiche e i voucher destinati alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle imprese, perché dobbiamo valorizzare sempre di più la risorsa turismo”.

Guardando alle prospettive future, Angelilli ha richiamato la programmazione europea: “Dal 1° gennaio 2028 partirà il nuovo ciclo. Il bilancio europeo è di 2.000 miliardi di euro e una parte dovrà essere dedicata proprio alla valorizzazione del commercio, che è un settore trainante dell’economia europea”.