(Adnkronos) – Problemi per i servizi Apple oggi, 17 novembre. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia disservizi – in Italia e in altri Paesi – segnalati dagli utenti che utilizzano Apple Pay, iCloud, App Store e Apple Support.

Le anomalie principali riguardano sia l’autenticazione che le disconnessioni improvvise dagli account iCloud su iPhone e Mac. Gli utenti lamentano anche blocchi nel download, nell’aggiornamento delle applicazioni e nell’attivazione di nuovi dispositivi.

Sulla propria pagina dedicata allo stato del sistema (System Status), Apple conferma disservizi che coinvolgono anche Apple Music e AppleCare.

Secondo Downdetector, come riferisce Usa Today, le segnalazioni di problemi con Apple Pay hanno registrato un picco intorno alle 11.40 ora locale della costa orientale degli Usa, le 17.40 in Italia.

Il down di Apple arriva appena 24 ore dopo i problemi che si sono verificati ieri nelle procedure online di diverse banche. La scorsa settimana, un’interruzione nelle comunicazioni ha causato disagi al traffico aereo in tutti gli Stati Uniti. L’ultimo weekend è stato caratterizzato dai problemi accusati da Microsoft, con l’impossibilità per molti utenti di consultare la propria posta elettronica Outlook e di accedere ai servizi di Microsoft 365, come Teams e Word.