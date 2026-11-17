Roma, 17 nov. (askanews) – Giovedì 19 novembre, alle 17, nella Sala L. Ingargiola della Casa Internazionale delle Donne di Roma, si terrà un incontro dedicato a Suzanne Santoro, artista statunitense tra le protagoniste dell’esperienza femminista nell’arte italiana degli anni Settanta. L’appuntamento, dal titolo “Suzanne Santoro, artista femminista”, è organizzato da Archivia e dalla Casa Internazionale delle Donne e sarà accompagnato da una mostra di documenti e materiali d’archivio. Sarà presente l’artista.

Nata a New York nel 1946, dopo gli studi alla School of Visual Arts e alla New York University, Santoro entra in contatto con le ricerche minimaliste e concettuali della scena newyorkese. Tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta si trasferisce a Roma, dove incontra Carla Lonzi e si avvicina a Rivolta Femminile. Il confronto con il pensiero femminista diventa parte integrante della sua ricerca, orientandola verso una nuova grammatica visiva della sessualità e del corpo delle donne.

Con “Per una nuova espressione / Towards New Expression” (1975), raccolta fotografica che denuncia la rimozione iconografica del sesso femminile, l’artista interviene su uno dei nodi centrali del femminismo di quegli anni: la possibilità per le donne di nominare, rappresentare e conoscere il proprio corpo, sottraendolo alla censura e alla mediazione delle convenzioni culturali.

Nel 1976 è tra le fondatrici della Cooperativa Beato Angelico, esperienza collettiva che riunisce artiste e intellettuali, tra cui Carla Accardi, LeoNilde Carabba, Anna Maria Colucci, Nedda Guidi, Eva Menzio e Stephanie Oursler. Uno spazio autonomo di produzione, esposizione e relazione, la cui esperienza si conclude nel 1978.

Una parte fondamentale di questa storia è custodita nel Fondo Suzanne Santoro, donato dall’artista ad Archivia nel 2013. Fotografie, libri, volantini, rassegna stampa e una corrispondenza tra artiste ne fanno una testimonianza documentaria di particolare valore per gli studi sul rapporto tra arte e femminismo negli anni Settanta. Il fondo costituisce inoltre l’unica testimonianza archivistica conservata della Cooperativa Beato Angelico. I materiali sono stati digitalizzati e saranno presto disponibili anche per la consultazione online.

La tavola rotonda, introdotta e coordinata da Laura Iamurri, storica dell’arte dell’Università Roma Tre, vedrà gli interventi di Giovanna Olivieri (Archivia), sulle carte del Fondo Suzanne Santoro; Greta Boldorini (Università di Padova), sulla corrispondenza tra l’artista e la rivista britannica “Spare Rib” dopo la censura di “Per una nuova espressione” alla mostra Artist’s Book dell’ICA di Londra nel 1976; Francesco Ventrella (University of Sussex), sul rapporto tra corpo, movimento e segno nella ricerca di Santoro; Paola Ugolini (Fondazione InBetweenArtFilm), sulle genealogie del femminile nei disegni dell’artista.

Al termine dell’incontro, un brindisi celebrerà Suzanne Santoro e il suo percorso artistico.

L’iniziativa è il secondo appuntamento di “Trittico femminista”, progetto finanziato dalla Regione Lazio, con il patrocinio del Municipio Roma I Centro e realizzato in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne.