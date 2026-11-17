TORINO (ITALPRESS) – Arthur Fils batte in rimonta Rafael Jodar nella seconda giornata del Gruppo McEnroe alle Atp Finals di Torino. Il francese, numero 7 del ranking mondiale, vince la sfida tra esordienti nel torneo dei Maestri e ha la meglio in tre set, con il punteggio di 4-6 6-2 6-2, in un’ora e 51 minuti di gioco.

Jodar, numero 10 della classifica Atp e apparso non al meglio fisicamente dal secondo set in poi, resta fermo a vittorie e dovrà sperare in un successo di Shelton con Zverev per evitare di essere già aritmeticamente eliminato.

Fils sale a quota una vittoria e nell’ultima giornata (giovedì 19) affronterà Zverev, mentre Jodar giocherà con Shelton.

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