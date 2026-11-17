Milano, 17 nov. (askanews) – La finlandese Iceye ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto sul 100% di Avio a 41 euro per azione, per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro. L’offerta è accompagnata da un piano di investimenti aggiuntivi in Italia pari a un miliardo in cinque anni e dalla possibile creazione di 400 nuovi posti di lavoro.

Leonardo, primo azionista di Avio con il 18% circa, ha accolto positivamente l’interesse della società finlandese, ma valuterà l’offerta in coordinamento con il governo italiano, anche alla luce dei possibili vincoli legati al golden power. Positiva la reazione in Borsa dove i due titoli sono stati fra i pochi a chiudere in rialzo: Avio +14,9% a 39,2 euro, Leonardo +0,2% a 50,6 euro, a fronte di un Ftse Mib in calo dell’1,3%

L’offerta, che prevede un premio del 21,3% rispetto alla chiusura del 16 novembre, punta al ritiro di Avio dalla Borsa e all’integrazione delle attività di lancio e propulsione del gruppo italiano con quelle di Iceye, specializzata nella produzione e gestione di satelliti. L’operazione è subordinata al raggiungimento di almeno il 66,67% del capitale, soglia alla quale l’offerente può rinunciare, e alle necessarie autorizzazioni regolamentari.

Iceye intende mantenere il marchio e l’identità industriale italiana di Avio, preservare l’attuale occupazione e confermare gli impegni nei confronti dei clienti e dei partner europei e statunitensi. L’Italia rimarrebbe il centro delle attività di lancio e propulsione, mentre proseguirebbero gli investimenti già programmati negli Stati Uniti.

Il miliardo di euro di investimenti annunciato si aggiungerebbe ai piani già previsti da Avio per capacità produttiva, ricerca e sviluppo, infrastrutture di testing e rafforzamento della filiera dei fornitori italiani. L’integrazione consentirebbe inoltre a Iceye di disporre di un accesso più stabile ai servizi di lancio e ad Avio di aumentare la visibilità sulla domanda futura, sostenendo una maggiore frequenza dei voli del lanciatore Vega.

Sull’operazione è intervenuto il Ceo di Leonardo, Lorenzo Mariani. “Sono piacevolmente sorpreso e credo che sia un buon segnale l’interesse di un player importante come Iceye”, ha dichiarato, sottolineando la crescita della società finlandese nel mercato dei microsatelliti.

“Valuteremo il dossier, lo devo valutare bene, e poi ovviamente mi devo coordinare con le nostre autorità, il nostro Governo, e capire quali sono gli ambiti e i vincoli in termini di golden power che il governo metterà sul tavolo”, ha aggiunto Mariani.

Oltre a Leonardo, tra i principali azionisti di Avio figurano il fondo statunitense Advent International con il 6,54%, Goldman Sachs con il 5,33%, Barclays con il 3,77% e Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, con il 3,49%. Iceye prevede di finanziare l’offerta attraverso liquidità propria e debito. Il documento di offerta sarà pubblicato dopo l’approvazione della Consob.