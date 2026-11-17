(Adnkronos) – Dopo le polemiche esplose a ‘Ballando con le Stelle’ e le tensioni tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, il Codacons vuole “vederci chiaro sul rapporto contrattuale che lega la conduttrice alla Rai e sta preparando un’apposita istanza di accesso agli atti per ottenere copia del contratto stipulato tra le parti”. Lo rivela all’Adnkronos il portavoce dell’associazione, Stefano Zerbi. “L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare luce sulle condizioni economiche e contrattuali che hanno accompagnato l’ingresso di Barbara D’Urso nella giuria del programma di Rai1, anche alla luce delle lamentele della stessa conduttrice e delle parole di Milly Carlucci, che ha recentemente ricordato le difficoltà delle trattative per portare la D’Urso nel programma”, spiega Zerbi.

A rendere necessario un approfondimento “sono anche gli ultimi avvenimenti: dopo lo scontro in diretta con Mariotto nella puntata del 14 novembre, la d’Urso ha manifestato pubblicamente la propria delusione per quanto accaduto, arrivando a prospettare la possibilità di abbandonare il tavolo della giuria”, spiega il portavoce del Codacons. “Al di là delle polemiche televisive e delle dinamiche interne a un programma di intrattenimento c’è una questione che riguarda direttamente la trasparenza nella gestione delle risorse di un’azienda che viene finanziata dai cittadini attraverso il canone – spiega Zerbi – Quando la Rai sottoscrive accordi con personaggi pubblici per la partecipazione alle proprie trasmissioni, è legittimo chiedersi quali siano gli impegni economici assunti, quali prestazioni siano previste e quali condizioni regolino il rapporto”.

“Vogliamo quindi conoscere nel dettaglio il compenso riconosciuto a Barbara d’Urso, la durata dell’accordo, le eventuali spese accessorie a carico della Rai, gli obblighi contrattuali previsti per le parti e le clausole che disciplinano un’eventuale interruzione anticipata del rapporto o il mancato rispetto degli impegni assunti”, conclude Zerbi.