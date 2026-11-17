Milano, 17 nov. (askanews) – “Premesso che sono italiano e vorrei

vincere come italiano, però io non la vedo come francese o non

francese, la vedo come, se mi posso permettere, un vantaggio

competitivo asimmetrico, perché se in un’operazione l’italiano è

bloccato e il francese è aiutato arriviamo a una conclusione che

forse se non fosse stato così sulle forze di entrambi saremmo

arrivati ad una conclusione diversa, ma questo è il passato”. Lo

ha detto l’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel,

nel corso dell’evento di Affari&Finanza, riferendosi alla

prospettata fusione tra Banco Bpm e il Credit Agricole Italia.

Su Banco Bpm, ha spiegato, “noi abbiamo desistito perché era

chiaro che con il Golden Power non avremmo potuto chiudere

l’operazione senza assumere dei rischi che per i nostri azionisti

erano ingestibili e quindi abbiamo desistito”.