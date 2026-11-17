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Milano, 17 nov. (askanews) – “Premesso che sono italiano e vorrei
vincere come italiano, però io non la vedo come francese o non
francese, la vedo come, se mi posso permettere, un vantaggio
competitivo asimmetrico, perché se in un’operazione l’italiano è
bloccato e il francese è aiutato arriviamo a una conclusione che
forse se non fosse stato così sulle forze di entrambi saremmo
arrivati ad una conclusione diversa, ma questo è il passato”. Lo
ha detto l’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel,
nel corso dell’evento di Affari&Finanza, riferendosi alla
prospettata fusione tra Banco Bpm e il Credit Agricole Italia.
Su Banco Bpm, ha spiegato, “noi abbiamo desistito perché era
chiaro che con il Golden Power non avremmo potuto chiudere
l’operazione senza assumere dei rischi che per i nostri azionisti
erano ingestibili e quindi abbiamo desistito”.
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