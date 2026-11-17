(Adnkronos) – I due minori implicati nella vicenda della minicar a Roma sono stati trasferiti in comunità. La misura, disposta dal Tribunale per i minori, è stata eseguita dai carabinieri. Per i due giovani, accusati di tentato omicidio, lesioni aggravate e percosse in concorso, la procura aveva chiesto il carcere. L’attore Davide Iacopini, rimasto ferito nell’incidente in monopattino, nei giorni scorsi è uscito dal coma ed è stato trasferito in una struttura di riabilitazione.

“Ma lo sa che non mi ricordo niente? Io neanche lo sapevo di aver avuto un incidente. Me lo hanno detto dopo”. Così diceva Iacopini, parlando con ‘Il Messaggero’ a poco più di un mese dal ricovero al San Camillo di Roma, dove era stato trasportato dopo l’aggressione.

L’attore 42enne – noto per ‘Diaz’, ‘Suburra’ e Maschi Veri’ – martedì 1′ novembre è uscito dall’ospedale per essere trasferito presso la Life – Santa Lucia Irccs, dove inizierà il suo percorso di riabilitazione.

In una nota il San Camillo, nel comunicare il trasferimento ha sottolineato come “il paziente, ricoverato presso l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell’ospedale, prima presso la Uoc shock e trauma, poi presso la Uoc neurochirurgia”. “Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento. Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico”, conclude la nota.