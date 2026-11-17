(Adnkronos) – “I test genomici ci permettono di conoscere le mutazioni a livello dei geni, e nel tumore della mammella questi diventano particolarmente importanti perché ci consentono di definire il rischio di recidiva, ovvero di ripresa di malattia”.

“L’introduzione dei test genomici ci ha permesso di ridurre almeno del 40% le prescrizioni delle chemioterapie. Erano rimborsati, ma oggi sono inseriti anche nei Lea, livelli essenziali di assistenza. Questo ci porta nell’ottica dell’equità, della continuità del percorso di cura, ma soprattutto il messaggio è che la biologia diventa parte integrante del percorso di cura per le nostre pazienti”. Lo ha detto Andrea Botticelli, direttore Uoc Oncologia del Policlinico Umberto I di Roma, al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica (Aiom), dal 13 al 15 novembre a Roma.