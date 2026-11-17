(Adnkronos) – Jensen Huang si dichiara pronto a tornare a guidare Nvidia se gli verrà chiesto dal board che la scorsa settimana lo ha spinto alle dimissioni dopo essere stato travolto dalle rivelazioni sulla sua relazione extraconiugale con una donna sospetta di essere una spia cinese.

“Dalle mie dimissioni, ricevo una valanga di appelli da dipendenti di Nvidia, investitori, business partner e clienti che mi chiedono di tornare come Ceo”, si legge in una breve dichiarazione di Huang, la prima dalle sue dimissioni lo scorso giovedì.

“Se il Board of Directors decide che il mio ritorno sia nel miglior interesse per i nostri azionisti, dipendenti, per la società e per l’America sarei onorato di rispondere a questi appelli e tornare come Ceo”, conclude la dichiarazione diffusa ai media americani.

L’ex Ceo di Nvidia testimonierà alla Camera il prossimo primo dicembre. Lo hanno reso noto i presidenti della commissione Affari Esteri, Intelligence e del comitato Cina davanti ai quali ha accettato di testimoniare anche l’avvocato generale della società, Tim Teter. “Siamo ansiosi di ascoltare da Jensen Huang e Tim Teter sul loro ruolo riguardo a una potenziale violazione della nostra sicurezza nazionale”, si legge in un comunicato congiunto dei presidenti delle tre commissioni che fino all’insediamento del nuovo Congresso a gennaio rimangono guidate dai repubblicani.

A seguito dello scandalo, Nvidia ha annunciato oggi la creazione di un comitato di supervisione per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni. “Nvidia ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione ha istituito il Comitato di Supervisione per la Sicurezza Nazionale e il Controllo delle Esportazioni, un nuovo comitato permanente responsabile della supervisione a livello di consiglio delle politiche di sicurezza nazionale dell’azienda, della conformità al controllo delle esportazioni e della gestione del rischio commerciale globale”, ha dichiarato la società in un comunicato.

Intanto il governo degli Stati Uniti ha confermato di aver avviato un’indagine su Megaspeed, società di cloud computing con sede a Singapore, in merito all’esportazione di chip.

Le indagini su Megaspeed per possibili violazioni dei controlli sull’export sono state avviate nel 2024, dopo aver identificato “attività sospette” da parte della società di Singapore al centro dello scandalo Nvidia. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto con cui il dipartimento del Commercio e della Giustizia hanno deciso di rendere pubblici dei dettagli sull”inchiesta in corso, una mossa insolita che arriva nel mezzo di uno scontro in corso in seno all’amministrazione Trump sulla gestione di questa crisi che sta creando timori per la sicurezza nazionale Usa.

“E’ nell’interesse pubblico fornire fatti e affrontare informazioni inaccurate”, recita il comunicato in cui si afferma che nel maggio 2025 gli inquirenti chiesero a Nvidia i resoconti delle vendite di chip a Megaspeed e un mese dopo la stessa società fondata da Jensen Huang bloccò le vendite alla società di Singapore, mettendola nella lista ‘no sell’. Inoltre le due agenzie rendono noto che agenti federali nel giugno del 2025 fecero un controllo nella sede di Megaspeed e interrogarono Alice Huang, ex manager della società che l’intelligence americana sospetta essere una spia cinese. Dopo gli sviluppi del giugno dello scorso anno il dipartimento di Giustizia ha preso in mano le indagini criminali a carico di Megaspeed, si legge ancora nella dichiarazione senza che venga specificata una data.