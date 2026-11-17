(Adnkronos) – “Sulla patrimoniale chiudiamo. Se non ai tavoli adesso, chiudiamo tra noi quattro. Anche perché senza patrimoniale non c’è la coalizione. Noi stiamo mettendo a punto una serie di misure di welfare che vanno coperte. Ci sono i soldi del riarmo, quelli del Ponte e qui siamo tutti d’accordo. Ma, oltre a questo, è giusto che il welfare lo paghi anche chi ha di più”. A dirlo è il segretario di Sinistra Italiana e leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti alla Camera. E la proposta M5S sulle rendite finanziarie? “Conte ha detto che è complicato” tassare i patrimoni perché “ci sarebbe la fuga dei capitali. Ma se il problema è questo, le rendite finanziare sono ancora più volatili”.

Sul punto interviene poi anche Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e deputato Avs: “Alleanza Verdi e Sinistra ha lavorato molto per unire la coalizione, favorendo un dialogo tra Pd e M5S, che sembrava difficile, e che ha portato all’avvio della costruzione del programma. Ma quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate. La patrimoniale o contributo di solidarietà è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche. Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l’Italia o rischiamo l’irrilevanza. La responsabilità della vittoria della destra non sarà nostra”.

A stretto giro, la puntalizzazione del leader M5S Giuseppe Conte, a margine di un incontro alla Terza università. Al tavolo del centrosinistra “siamo d’accordo tutti sul fatto che debba esserci una redistribuzione seria per il ceto medio impoverito e per le fasce più deboli della popolazione. Su questo siamo tutti d’accordo. Per quel che riguarda gli strumenti confrontiamoci, è anche un problema tecnico per vedere gli strumenti più efficaci”, ha detto. “Siamo assolutamente d’accordo di aggredire le grandi ricchezze finanziarie e adeguare il sistema al principio di progressività, lasciateci lavorare e il tavolo si ricompone, si discute su misure concrete e strumenti tecnici, non si rompe”, ha aggiunto il leader M5S.