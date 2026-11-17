Milano, 17 nov. (askanews) – Arriva il 20 novembre in radio, “Ciao” il nuovo singolo di Elisa già disponibile sulle piattaforme digitali che anticipa “Kintsugi”, l’atteso album dell’artista in uscita per Island Records / Universal Music Italy il 27 novembre e già disponibile in pre-save digitale e in pre-order nei formati fisici (https://island.lnk.to/Kintsugi), un disco molto personale, nel quale trova spazio una dimensione più intima e autobiografica che richiama l’antica arte giapponese del kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l’oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore.

“Ciao”, scritto da Elisa e prodotto da Elisa con Dardust, racconta una delle forme più dolorose della distanza: quella che nasce quando si è in due, ma allo stesso tempo ci si sente profondamente soli. Una canzone intensa e struggente che attraversa le crepe di una relazione, tra il peso degli errori e il desiderio di ritrovare quella leggerezza che sembrava naturale. Il racconto di un amore che si perde nei silenzi, nelle stanze separate, nei non detti, e di quel momento in cui resta solo dirsi “ciao”.

Il singolo è accompagnato da un videoclip dove musica e danza si intrecciano in un’unica trama che si inserisce all’interno del più ampio racconto visivo ed emotivo del mediometraggio diretto da Ludovico Boccianti intitolato “Kintsugi… e sono la mia opera”, presentato lo scorso 23 ottobre alla 21ª Festa del Cinema, nella sezione Special Screenings.

Il film rappresenta un’estensione visiva ed emotiva del disco ed è nato durante la sua lavorazione. Ne raccoglie e amplifica le suggestioni più intime, trasformando in immagini, musica, danza e parole, le emozioni che hanno accompagnato la nascita delle nuove canzoni.

Protagonista e voce narrante, Elisa conduce lo spettatore in un viaggio introspettivo tra realtà e dimensione onirica. Spazi teatrali, paesaggi interiori e luoghi dell’anima si alternano in un racconto nel quale ogni canzone diventa una soglia da attraversare, un passaggio verso una diversa parte di sé. La danza, passione coltivata da sempre dall’artista, diventa il linguaggio attraverso cui confrontarsi con la propria fragilità, mentre monologhi, ricordi e confessioni restituiscono i pensieri e le emozioni che hanno accompagnato la scrittura dei brani.

L’uscita dell’album sarà accompagnata da tre proiezioni speciali già sold out dove Elisa incontrerà il pubblico per uno speciale momento di condivisione. Gli appuntamenti sono il 26 novembre a Milano, ore 20.00, Anteo Palazzo del Cinema; il 27 novembre a Roma, ore 21.30, Cinema Barberini; il 28 novembre a Bologna, ore 20.30, Pop Up Cinema Jolly.

Il 2027 sarà inoltre l’anno della celebrazione dei 30 anni di carriera di Elisa. Un traguardo che l’artista festeggerà con un grande appuntamento dal vivo: sabato 11 settembre 2027 sarà protagonista alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, con “Soundtrack ’97-’27”. Una giornata speciale dedicata ai suoi trent’anni di musica e pensata come un’esperienza immersiva tra musica, arte, creatività, memoria, benessere e sostenibilità, che prenderà il via dalla mattina e culminerà nel concerto serale.

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