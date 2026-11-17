Roma, 17 nov. (askanews) – Dopo aver conquistato il Premio del Pubblico Terna alla 21esima Festa del Cinema di Roma, “Mustang”, il nuovo film documentario di Kasia Smutniak, arriva nelle sale il 23, 24 e 25 novembre, per tre giorni di programmazione speciale, distribuito da Fandango Distribuzione.

Ad accompagnare l’uscita del film, un tour di anteprime che sta registrando il tutto esaurito nelle sale di tutta Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, passando per Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, con una partecipazione particolarmente calorosa in ogni città. Un’accoglienza che testimonia il crescente interesse intorno al documentario e che ha portato, in diverse tappe, ad aggiungere nuove proiezioni e ad aprire ulteriori sale per rispondere alle numerose richieste. Un interesse che si riflette anche nell’ampliamento della programmazione del 23, 24 e 25 novembre, con l’ingresso di diversi multisala, un risultato particolarmente significativo per un film documentario, che conferma la capacità di “Mustang” di raggiungere un pubblico ampio e trasversale.

Kasia Smutniak sta accompagnando personalmente il film in questo percorso, spesso insieme alla coautrice Marella Bombini e a Kunzom Thakuri, con la quale ha fondato la scuola nel Mustang. Al termine delle proiezioni, le protagoniste incontrano gli spettatori, dando vita a momenti di dialogo e confronto che arricchiscono il racconto del documentario.

Tra gli appuntamenti più significativi, l’anteprima di giovedì 12 novembre a Milano, che ha visto la partecipazione straordinaria di Jetsun Pema, sorella del XIV Dalai Lama conosciuta come Madre del Tibet, ospite speciale della serata insieme a Kasia Smutniak. Un incontro di particolare valore che ha offerto al pubblico un’ulteriore occasione di approfondimento sui temi e sulle storie al centro del film.

La regista Kasia Smutniak ha raccontato: “Sono estremamente felice che tutte le date delle anteprime di Mustang siano attualmente sold out. Sono in giro da due settimane ad accompagnare il film in tutta Italia, con incontri e interventi di tanti amici e persone straordinarie, come Jetsun Pema, la sorella del Dalai Lama, che ha assistito alla proiezione di Milano. Il film uscirà al cinema solo il 23, 24 e 25 novembre. Questa decisione è legata alla possibilità di avere una distribuzione più ampia, arrivando soprattutto nelle province, lì dove altrimenti sarebbe difficile vedere un documentario di questo genere. Mi piaceva l’idea di creare qualcosa che si avvicinasse di più a un’esperienza di condivisione collettiva, un evento che accade in soli tre giorni e che, in qualche modo, rispecchia anche lo spirito del film”.

“Mustang” è un racconto intimo e inedito che nasce dal primo viaggio compiuto nel 2003 insieme a Pietro Taricone nella remota regione del Mustang e racconta oltre vent’anni di vita.

Una promessa ai confini del mondo che attraversa il tempo e le generazioni, tra amore, perdita e memoria alla ricerca di ciò che resta quando tutto si trasforma.

Il film documentario è stato scritto da Kasia Smutniak e Marella Bombini, è una produzione Fandango in associazione con Luce Cinecittà, con il contributo di Associazione Pietro Taricone grazie al sostegno di Unione Buddhista italiana ed è prodotto da Domenico Procacci, Laura Paolucci e Kasia Smutniak.