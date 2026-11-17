(Adnkronos) – “Siamo contenti della prestazione. Con Medvedev era una situazione comunque difficile, perché anche l’assenza di Sinner non aiuta”. Flavio Cobolli commenta così, in conferenza stampa, il ko all’esordio alle Atp Finals contro Daniil Medvedev, nel primo match del gruppo Ivan Lendl. L’azzurro, sostenuto dal grande calore dell’Inalpi Arena, ha ceduto in due set al termine di una battaglia giocata punto su punto fino alla metà del secondo parziale. “Jannik – ha aggiunto il numero 6 del ranking Atp – manca a tutti, ma il mio è un discorso di pressione. Dà una grande mano a noi italiani anche fuori dal campo, perché si prende lui la pressione e il dover vincere, lasciandoci qualche margine di errore…”.

L’azzurro, soddisfatto comunque del match giocato, ha spiegato come l’assenza di Sinner sia pesante per gli altri azzurri nei vari tornei: “Con lui le nostre sconfitte pesano di meno. E questo, durante l’anno, si fa sentire”. Flavio, arrivato a Torino da numero 6 al mondo, ha poi aggiunto un’altra considerazione: “In questo torneo, mi avrebbe fatto comodo. Forse avrei giocato questa partita in maniera più tranquilla”.

Nel secondo match del suo raggruppamento, Cobolli affronterà l’americano Frances Tiafoe, oggi sconfitto da Alcaraz: “Non l’ho visto, però lo conosco molto bene. Abbiamo giocato tante volte quest’anno, è un giocatore molto forte e si esalta in questi palcoscenici. Sarà una battaglia e darò tutto, come oggi”. Con un fattore che potrebbe però fare la differenza: “Spero di avere ancora il pubblico dalla mia parte, ancor di più”.

In chiusura, interpellato sulla presenza di Matteo Berrettini nel suo angolo, Cobolli ha spiegato: “Siamo sempre in contatto perché siamo in primis grandi amici, quindi parliamo un po’ di tutto, non solo di tennis, e il nostro rapporto va oltre a questo lavoro”. E ancora: “Ho saputo all’ultimo minuto che sarebbe venuto, quando mi ha mandato un messaggio dicendomi che ce la faceva ad arrivare. Gli ho detto che mi avrebbe fatto piacere averlo nel mio angolo e mi ha risposto di sì”.