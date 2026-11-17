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(Adnkronos) – “Quando si parla di colesterolo e rischio cardiovascolare, la difficoltà che incontriamo è quella di definire il rischio individuale di incorrere in un evento nei prossimi 10 anni. Questo può essere ottenuto con degli score e con diversi sistemi, ma il cittadino, il paziente da solo non riesce a calcolare questo rischio, serve il supporto del medico”. Lo ha detto Ciro Indolfi, presidente della Fondazione italiana cuore e circolazione Ets, parte della Società italiana di cardiologia, nel corso dell’incontro con la stampa organizzato a Milano da Amgen, dal titolo ‘Colesterolo Ldl, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?’.
Ma quali dovrebbero essere i valori di colesterolo per le persone dai 50 anni in su? “Se parliamo di colesterolo Ldl, quello che viene chiamato ‘cattivo’, il valore desiderabile cambia a seconda del tipo di rischio del paziente. Se una persona è a basso rischio, parliamo ad esempio di un quarantenne che non fuma, non ha ipertensione, non ha diabete e non ha familiarità, il suo colesterolo Ldl dovrebbe essere inferiore a 116 milligrammi per decilitro. Le cose cambiano, invece, se il paziente ha avuto un infarto: in questo caso noi dobbiamo raggiungere come target un valore Ldl inferiore a 55 milligrammi per decilitro, ma dobbiamo aggiungere una seconda caratteristica: il colesterolo Ldl si deve ridurre del 50% rispetto a quelli che sono i valori di base”, precisa Indolfi.
Proprio perché il rischio individuale non può essere valutato autonomamente dal paziente, “vi è la necessità e il bisogno di fare una grande campagna per poterlo individuare, un calcolo che deve essere fatto da personale sanitario, dal medico di medicina generale, dal cardiologo”, conclude.
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