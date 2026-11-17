FOGGIA (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di un soggetto attualmente indagato per trasferimento fraudolento di valori. La misura cautelare reale d’urgenza, scrivono le fiamme gialle in una nota, finalizzata alla confisca per sproporzione e successivamente convalidata dal gip, ha riguardato “quattro autovetture di lusso del marchio Ferrari e una Porsche”.

L’intervento trae origine da “un controllo su un carico di gasolio agricolo di contrabbando”. I finanzieri della Compagnia di San Severo e della Tenenza di Lucera hanno perquisito i locali nella disponibilità del trasportatore, nel Comune di Torremaggiore (Foggia) e, nel garage all’interno dei locali perquisiti, “sono state trovate cinque autovetture di lusso, custodite da un soggetto terzo ma ritenute riconducibili all’indagato, che gliele avrebbe affidate prima di essere sottoposto a una misura cautelare personale coercitiva”.

Nel complesso, oltre ai 1.150 litri di gasolio agricolo, ai 1.744 litri di gasolio per autotrazione e al veicolo commerciale leggero utilizzato per il trasporto illecito, sono state sequestrate le autovetture di lusso per un valore commerciale superiore a 1 milione di euro. L’operazione conferma “la trasversalità dell’azione della Guardia di Finanza e il costante impegno del Corpo nel contrasto alla criminalità economico finanziaria, con particolare attenzione all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalle consorterie criminali”.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).