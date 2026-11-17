(Adnkronos) – L’aula della Camera con 147 voti favorevoli, 93 contrari e cinque astenuti approva in via definitiva il ddl Antisemitismo. I cinque astenuti sono i deputati riformisti del Partito democratico Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Virginio Merola e Nicola Carè.

“Non voto contro il ddl antisemitismo insieme ad altri colleghi” dell’area riformista del Pd “esprimendo un voto di astensione in rifiuto alle strumentalizzazioni con cui la destra concepisce questa legge per riaccreditarsi, facendo dimenticare la complicità con le leggi razziali. Al tempo stesso – ha continuato – altrettanto strumentale è invocare Gaza o la Cisgiordania per giustificare il voto contrario al Ddl. E’ giusto e doveroso contrastare il governo Netanyahu ma ingiustificabile considerare ogni ebreo responsabile o complice dell’operato del governo di Israele”, ha spiegato il dem Fassino nelle sue dichiarazioni di voto al ddl.

“L’approvazione definitiva alla Camera del ddl contro l’antisemitismo è un risultato importante e motivo di grande soddisfazione. Si conclude positivamente il percorso parlamentare di un provvedimento sul quale abbiamo lavorato con determinazione al Senato e che oggi trova la sua definitiva approvazione anche a Montecitorio. Ringrazio i colleghi della Camera, in particolare i deputati Pagano e Russo, per aver portato avanti e sostenuto l’impianto del testo approvato da Palazzo Madama. Questa legge rafforza il contrasto all’antisemitismo e a ogni forma di intolleranza. Lo abbiamo detto con chiarezza fin dall’inizio: non si limita in alcun modo la libertà di criticare le scelte e le politiche dei governi israeliani. Si combattono, invece, l’odio antiebraico, la propaganda antisemita e ogni tentativo di alimentare pregiudizi e discriminazioni. Un intervento quanto mai necessario in un momento nel quale assistiamo a una preoccupante crescita di questi fenomeni. In questi mesi abbiamo ascoltato vere e proprie falsità da parte di chi strizza l’occhio a certi ambienti della galassia Pro-pal. Il voto parlamentare dimostra che quelle polemiche non avevano alcun fondamento, ma evidentemente qualcuno a sinistra è più attento ai voti di gruppi estremisti per le primarie che non alla lotta all’antisemitismo. Sono orgoglioso di aver dato un contributo diretto a questo risultato, lavorando al testo e proponendo modifiche ad alcuni articoli. Oggi consegniamo al Paese una legge importante, che rappresenta un segnale forte e inequivocabile. Forza Italia ha sempre combattuto l’antisemitismo, senza esitazioni e senza ambiguità. Continueremo a farlo, perché la difesa delle comunità ebraiche e il contrasto a ogni forma di odio non possono conoscere compromessi”, dichiara il presidente della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri.